¿Qué bebían Hidalgo o Morelos? Esas son las bebidas favoritas de los héroes que cambiaron México

¿Alguna vez te has preguntado cuáles eran las bebidas favoritas de los héroes de la Independencia? Más allá de conocer sus discursos y acciones, hay una parte de estos personajes que resulta interesante y que se relaciona con algo muy mexicano: la gastronomía.

En este mes patrio, la historia de la Independencia de México se revive en cada plaza, en cada brindis y en cada sabor que nos transporta a los tiempos insurgentes. Desde la intimidad de sus escritorios y los espacios de planeación conspirativa hasta las despiadadas noches en el campo de batalla, los elixires de la época jugaron un papel crucial en la vida cotidiana de las tropas y sus caudillos.

De acuerdo con investigaciones publicadas por el INAH, en aquellos años se hablaba abiertamente del "coraje líquido". Esta expresión hacía referencia al consumo estratégico de bebidas alcohólicas para envalentonarse ante las líneas enemigas, amansar el miedo al combate y soportar las inclemencias climáticas del conflicto.

Pero las bebidas de la independencia también eran reflejo directo del mestizaje cultural: elixires ancestrales indígenas se mezclaban con los destilados introducidos por los españoles y las bebidas reconfortantes reservadas para la élite criolla.

Pulque Canva

El “coraje líquido” de los héroes de la Independencia

Durante la guerra de Independencia, el acceso a agua potable segura era un lujo casi inexistente; por lo que las tropas recurrían al alcohol como una alternativa segura para saciar la sed, desinfectar heridas y mantener la moral alta.

En este contexto, un trío de bebidas dominó la escena bélica: el mezcal, el aguardiente de caña y el pulque.

Las clases populares e indígenas, que formaban el grueso del ejército insurgente, encontraron en el pulque y el mezcal un aliado que proporcionaba un estado de ligera relajación.

Además, el pulque aportaba un alto valor nutricional gracias a sus bacterias lácticas, aminoácidos y carbohidratos complejos derivados del fermento del aguamiel del agave.

Por otro lado, los destilados como el mezcal y los aguardientes artesanales funcionaban como catalizadores directos de la valentía, proporcionados por destiladoras clandestinas en haciendas y serranías.

Como era de esperar, el consumo desmedido provocó serios problemas de indisciplina en ambos bandos. Tropas embriagadas antes de tiempo perdían la formación táctica, malgastaban munición o caían presas de emboscadas sorpresivas.

A pesar de estos riesgos, la dependencia al estímulo etílico era tal que ningún general, ni insurgente ni realista, se atrevió a prohibir el reparto de raciones de alcohol antes de enviar a sus hombres a la línea de fuego.

Chocolate caliente Canva

¿Cuáles eran las bebidas favoritas de los héroes de la Independencia?

Miguel Hidalgo y Costilla

El Padre de la Patria era un hombre ilustrado, amante del buen vivir, las artes y la buena mesa. La tradición histórica documenta que Miguel Hidalgo se tomó el tiempo para disfrutar de una taza de chocolate caliente espeso, preparado tradicionalmente con agua y especias, antes de salir a dar El Grito.

Esto no es casualidad pues, en la sociedad novohispana de la época, el chocolate no era una golosina, sino una bebida ceremonial y un tónico reconstituyente de alto nivel.

José María Morelos y Pavón

El "Siervo de la Nación" demostró ser un genio militar práctico y austero. En las ardientes serranías del sur de México, Morelos y sus hombres enfrentaban largas jornadas de deshidratación y falta de víveres.

En su campamento, el mezcal era infaltable, pero no solo se consumía en copa o jícara para alentar el espíritu.

Morelos utilizaba el mezcal de forma funcional: remojaba la carne seca (tasajo o cecina) en el destilado para ablandar las fibras muscular duras y hacerla digerible y comestible sobre la marcha.

Además, el contenido alcohólico del mezcal actuaba como un conservador natural que evitaba la putrefacción de los alimentos en climas cálidos y servía como antiséptico para limpiar las heridas en ausencia de suministros médicos.

Mezcal Canva

Agustín de Iturbide

El eventual consumador de la Independencia y primer emperador de México, Agustín de Iturbide, representaba el refinamiento militar criollo. Aunque tenía acceso a vinos importados de Europa, Iturbide profesaba un gusto abierto por los destilados locales de agave, especialmente las versiones precursoras de lo que hoy conocemos como mezcal y tequila.

Para la élite criolla que simpatizaba con la causa de la autonomía, consumir destilados de la tierra en lugar de licores peninsulares se convirtió en un acto de rebelión silenciosa y afirmación de la identidad americana.

El mezcal en las copas de los oficiales no era solo una bebida para celebrar victorias tácticas, sino un símbolo de pertenencia a un territorio que clamaba por definir su propio destino.

Todos estos líquidos y bebidas favoritas de los héroes de la Independencia trazaron una radiografía social y gastronómica del México de principios del siglo XIX que comenzaron a sentar la base de lo que hoy se consume.