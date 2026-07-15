¿El fin de una era? OnePlus anunciaría su salida definitiva de EE. UU. y Europa

El panorama de la telefonía en Estados Unidos y Europa podría cambiar pronto, esto ante los reportes de diversos medios internacionales que señalan que OnePlus, parte de la empresa BBK Electronics, está alistando su salida de esos dos mercados justo unos meses antes del anuncio de su próximo teléfono.

Esta reestructura corporativa marcaría el final de la trayectoria de OnePlus en las regiones occidentales, donde se había consolidado como una de las alternativas predilectas para los entusiastas del ecosistema Android especialmente en Europa donde habían logrado una fuerte presencia con tabletas, audífonos y otros gadgets.

A pesar de haber desmentido rumores previos de retirada, la dirección de la firma en Norteamérica ya había admitido en meses anteriores que se encontraba evaluando su estrategia de productos y su mapa de ruta regional. La cancelación de las operaciones implica que no se enviarán nuevos cargamentos de dispositivos a las tiendas asociadas ni a las plataformas de distribución oficial en América o Europa. Esto significa que el OnePlus 16 no estaría llegando a estos mercados.

Se espera que, en caso de concretarse el anuncio, ya no se distribuyan más cargamentos a las zonas mencionadas para terminar con el stock existente.

¿Qué pasará con OnePlus en México?

OnePlus llegó oficialmente a México a finales del 2020 aunque en realidad sus teléfonos eran vendidos a través del mercado gris así como de consumidores que importaban sus productos desde AliExpress.

La firma no ha emitido una postura oficial sobre México, pero dada la cercanía con Estados Unidos se entiende que el destino de México sería similar.

El movimiento es parte de la estrategia de BBK por seguir con el aumento de la firma Oppo, la cual ha ganado más terreno a nivel mundial, así como Vivo y Realme, todas del mismo conglomerado.

Se entiende que Oppo asumirá el rol de soporte técnico para los teléfonos OnePlus en los territorios donde sea retirado, además de que la distribución de actualización de parches de seguridad y sistema operativo se mantendrá conforme lo prometido.

China e India mantendrían la venta de productos OnePlus.