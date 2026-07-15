Huawei reta a EE. UU. en México: Llegan los nuevos Pura 90s Pro con 5G; precio y características

La firma tecnológica china Huawei oficializó la llegada al mercado mexicano de sus teléfonos Pura 90s Pro y Pura 90s Pro Max, los cuales marcarán el regreso de la tecnología 5G a los dispositivos de la marca a nivel internacional, algo que no habían conseguido debido a las restricciones que tenían en tecnología.

Como ya es clásico de la marca, la firma se ha enfocado en el apartado fotográfico donde destaca el modelo Pro Max incorporando un sensor de 200 megapixeles en el telefoto con un zoom óptico de 4x con tecnología de color mejorada por inteligencia artificial. Sumado a esto tiene un gran angular de 40 megapixeles y un sensor principal de 50 megapixeles.

Ambas variantes cuentan con una pantalla OLED LTPO donde varían las medidas y resoluciones. El modelo 90S Pro Max es de 6.9 pulgadas y resolución de 2880 x 1308 contra las 6.6 pulgadas del 90s Pro de 2760 x 1256. En ambos casos tiene una pantalla de 120 Hz de refresco adaptable.

Ambos dispositivos comenzarán su periodo de preventa digital a partir del próximo 22 de julio, seguido por una distribución oficial en establecimientos físicos programada para el 20 de agosto. Los costos oscilarán entre los 22,999 pesos para la variante Pro base y los 32,999 pesos en la configuración máxima del modelo Pro Max.

Los dos terminales comparten el procesador Kirin 9030S y una memoria RAM de 12 GB con capacidades de almacenamiento de 256 y 512 GB.

Más aplicaciones siguen sumándose a la tienda de apps de Huawei. Huawei

¿Por qué no podían vender 5G?

A raíz del veto comercial impuesto por el gobierno de los Estados Unidos en el año 2019, Huawei enfrentó restricciones severas que le impidieron adquirir componentes y patentes procedentes de empresas norteamericanas lo que significó la imposibilidad de acceder a procesadores con compatibilidad con la red 5G.

Sin embargo, Huawei había logrado esta conectividad en China ya hace algunos años aunque imposibilitado a venderla en el exterior hasta la llegada del Pura 90s Pro donde, la “s” es únicamente en venta para mercados fuera del país asiático. Desde la prohibición, la firma China solo había podido vender a mercados internacionales teléfonos con tecnología 4G.

Cómo instalar aplicaciones de Android en estos teléfonos en México

Pese a recuperar la conectividad de quinta generación, la compañía continúa sin acceso nativo a los Servicios de Google (GMS) por lo que se depende de las aplicaciones ya existentes para su propia tienda, Huawei AppGallery, las cuales han crecido en los últimos años ofreciendo servicios nativos de banca en esta plataforma.

Sin embargo, es posible instalar aplicaciones de Android con tiendas externas, aunque con el riesgo de que, en ocasiones, pueden no funcionar adecuadamente.