De la cancha a la consola: David Beckham debutará con su personaje en Fortnite

El legendario mediocampista de la Selección de Inglaterra y ahora dueño del Inter Miami, David Beckham, está listo para pasar al mundo digital para integrarse al catálogo de personajes de uno de los videojuegos más exitosos de la historia: Fortnite.

A través de una publicación realizada en su cuenta de Instagram ante sus más de 87 millones de seguidores, el exfutbolista de 51 años reveló que se encuentra colaborando directamente en el diseño de su avatar virtual, esto mientras se muestra parte del proceso creativo que dará vida a su skin para unirse a otros personajes del mundo del futbol que ya han aparecido como Lionel Messi y Harry Kane.

El anuncio llegó acompañado de un breve clip promocional en el que se aprecia a Beckham frente a un espejo donde su reflejo se transforma en su contraparte digital. En el video, la estrella sostiene una conversación telefónica donde anticipa las características del lanzamiento: “Sí, dos atuendos es genial. Gracias, amigo”.

Se espera que los vestuarios que porte en el juego sean contrapuestos. Por un lado sería uno de futbolista con su emblemático número siete, mientras que por el otro lado tendría uno portando un traje azul con el escudo del Inter Miami.

Lo que piensan los usuarios

La sorpresiva revelación generó una oleada de interacciones inmediatas en foros como Reddit. “Oye, ahora sí lo has logrado de verdad, amigo. Esto es genial”, manifestó uno de los usuarios en la publicación.

La nostalgia por ver nuevamente en acción a la exfigura del Manchester United y el Real Madrid motivó a otros miembros de la comunidad a declarar: “Supongo que tendré que reinstalar Fortnite”, mientras que otros alabaron su constante relevancia comercial comentando: “¡No hay fin para tus talentos!”.

El anuncio coincidió a unas horas del partido semifinal entre Inglaterra y Argentina. La escuadra llega a esta ronda tras ganar a México en 16vos de final y a Noruega en octavos de final.