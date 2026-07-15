El servicio de internet de Elon Musk llega a una aerolínea mexicana en el 2027 

El internet de Elon Musk, el servicio de Starlink, llegará a una aerolínea de México luego de que la empresa Volaris anunció una alianza con la empresa SpaceX para usar en sus vuelos el servicio de transmisión de datos uniéndose a otras compañías internacionales que han realizado esta misma maniobra.

Volaris informó que toda su flota de aviones, que son más de 150 de los modelos Airbus A320 y A321, contará con el servicio de Starlink a partir del 2027, ofreciendo internet satelital durante los viajes asegurando conexión de alta velocidad permitiendo incluso la visualización de servicios de streaming durante los trayectos e incluso videollamadas.

Enrique Beltranena, presidente y director general de Volaris, indicó que: “nuestros clientes podrán usar su servicio de streaming, hacer videollamadas, escuchar música o trabajar conectados desde el despegue hasta el aterrizaje”.

Esta iniciativa aérea forma parte de un ambicioso programa integral coordinado por Indigo Partners, el fondo de inversión que administra diversas aerolíneas de ultra bajo costo a nivel internacional.

El plan general busca unificar los estándares de comunicación digital en todo su portafolio de empresas, proyectando la instalación de este sistema satelital de nueva generación en un total que supera las 1,000 aeronaves globalmente.

“Con la incorporación de Starlink, las aerolíneas de nuestro portafolio podrán ofrecer conectividad confiable y de alta velocidad a bordo, elevando la experiencia de viaje de los pasajeros de Wizz, Frontier, Volaris, JetSMART y Cebu.”, expresó Bill Franke, Managing Partner de Indigo Partners.

Volaris no ha informado de los costos que tendrá el servicio en vuelo o si cobrará por paquete de datos o por tiempo.