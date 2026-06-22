Falla masiva de Telcel y Telmex: sin internet ni llamadas telefónicas
Usuarios de Telcel y Telmex presentan problemas de conexión e intermitencias. Señalan fallas masivas para acceder a internet y realizar llamadas telefónicas.
Usuarios de Telcel y Telmex presentan problemas de conexión e intermitencias hoy lunes 22 de junio del 2026. Los principales reportes señalan fallas masivas para acceder a internet y realizar llamadas telefónicas.
Desde las primeras horas del día las quejas comenzaron a multiplicarse en redes sociales y plataformas de monitoreo digital, donde ciudadanos señalaron dificultades para mantenerse conectados.
Falla masiva de Telcel y Telmex hoy 22 de junio
En algunos casos, los usuarios de Telcel y Telmex señalaron pérdida total de señal, mientras que otros reportaron lentitud en la conexión o interrupciones intermitentes.
Según el sitio Downdetector, una plataforma que informa de interrupciones en servicios digitales, a las 3:00 pm Telcel registró 240 reportes de fallas en los servicios, en donde el principal problema es de señal con un 64% y un con 28% para descargar datos.
En tanto Telmex a las 3:00 pm registró en la plataforma 407 reportes de fallas donde el principal problema corresponde a la señala de WiFi.
La situación provocó complicaciones para quienes dependen de estos servicios para trabajar, estudiar o mantenerse en contacto con familiares y clientes.
Las principales afectaciones se reportan en entidades del centro-sur del país como:
- Ciudad de México
- Guadalajara
- Querétaro
- Oaxaca
- Villahermosa
- Mérida
- Tuxtla Gutiérrez
Aunque también en el norte con Monterrey, Ciudad Juárez y Mexicali.
¿Qué originó la falla?
Hasta el cierre de esta nota, se desconocen las razones que originaron la interrupción de los servicios de Telcel y Telmex, así como el alcance de las afectaciones.
Esa misma ausencia de información oficial, causa incertidumbre entre los usuarios, quienes continúa a la espera de un comunicado que permita conocer si se trata de una falla técnica, trabajos de mantenimiento o algún incidente mayor.
Mientras persisten los reportes de interrupciones, los usuarios demandan claridad sobre las causas de problema y una pronta normalización de los servicios.
¿Qué es Downdetector?
Downdetector es una página y app que muestra si servicios online están teniendo fallas o caídas en tiempo real.
La gente reporta problemas con cosas como:
- Xbox
- Bancos
- Internet móvil
- Videojuegos
- Servicios de streaming
Si por ejemplo no carga Instagram y alguna persona no sabe si es su internet o si la app está caída para todos, puede revisar Downdetector. Ahí verá:
- Gráficos de reportes recientes
- Mapas de zonas afectadas
- Comentarios de usuarios
La plataforma es básicamente “el detector de caídas de internet” y es completamente gratis ver los reportes.