Falla masiva de Telcel y Telmex: sin internet ni llamadas telefónicas

Usuarios de Telcel y Telmex presentan problemas de conexión e intermitencias hoy lunes 22 de junio del 2026. Los principales reportes señalan fallas masivas para acceder a internet y realizar llamadas telefónicas.

Desde las primeras horas del día las quejas comenzaron a multiplicarse en redes sociales y plataformas de monitoreo digital, donde ciudadanos señalaron dificultades para mantenerse conectados.

Falla masiva de Telcel y Telmex hoy 22 de junio

Fallas en Telcel y Telmex. Especial

En algunos casos, los usuarios de Telcel y Telmex señalaron pérdida total de señal, mientras que otros reportaron lentitud en la conexión o interrupciones intermitentes.

Según el sitio Downdetector, una plataforma que informa de interrupciones en servicios digitales, a las 3:00 pm Telcel registró 240 reportes de fallas en los servicios, en donde el principal problema es de señal con un 64% y un con 28% para descargar datos.

En tanto Telmex a las 3:00 pm registró en la plataforma 407 reportes de fallas donde el principal problema corresponde a la señala de WiFi.

La situación provocó complicaciones para quienes dependen de estos servicios para trabajar, estudiar o mantenerse en contacto con familiares y clientes.

Las principales afectaciones se reportan en entidades del centro-sur del país como:

Ciudad de México

Guadalajara

Querétaro

Oaxaca

Villahermosa

Mérida

Tuxtla Gutiérrez

Aunque también en el norte con Monterrey, Ciudad Juárez y Mexicali.

¿Qué originó la falla?

Fallas en Telcel y Telmex. Especial

Hasta el cierre de esta nota, se desconocen las razones que originaron la interrupción de los servicios de Telcel y Telmex, así como el alcance de las afectaciones.

Esa misma ausencia de información oficial, causa incertidumbre entre los usuarios, quienes continúa a la espera de un comunicado que permita conocer si se trata de una falla técnica, trabajos de mantenimiento o algún incidente mayor.

Mientras persisten los reportes de interrupciones, los usuarios demandan claridad sobre las causas de problema y una pronta normalización de los servicios.

¿Qué es Downdetector?

Downdetector es una página y app que muestra si servicios online están teniendo fallas o caídas en tiempo real.

La gente reporta problemas con cosas como:

WhatsApp

Instagram

Xbox

Bancos

Internet móvil

Videojuegos

Servicios de streaming

Si por ejemplo no carga Instagram y alguna persona no sabe si es su internet o si la app está caída para todos, puede revisar Downdetector. Ahí verá:

Gráficos de reportes recientes

Mapas de zonas afectadas

Comentarios de usuarios

La plataforma es básicamente “el detector de caídas de internet” y es completamente gratis ver los reportes.