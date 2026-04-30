¡Alerta! Detectan intentos de fraude vía WhatsApp a nombre de Becas del Bienestar

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, emitió un comunicado urgente para alertar a los beneficiarios y padres de familia sobre una nueva modalidad de estafa que circula a través de mensajería instantánea.

La dependencia enfatizó que se está utilizando el nombre e imagen del titular de las Becas del Bienestar, Julio León, para llevar a cabo este cometido, por esa razón se hizo énfasis en que ni la institución ni la oficina personal realizan contacto directo mediante mensajes privados de WhatsApp para solicitar datos o gestionar apoyos.

¿Cómo es el Modus Operandi?

Reportes ciudadanos indican que personas malintencionadas están enviando mensajes directos asegurando que el usuario tiene un "pago pendiente" o que debe "confirmar sus datos" para no perder la beca.

En muchos casos, los delincuentes utilizan la imagen oficial de Julio León o logotipos institucionales para generar confianza y así poder cometer el fraude o robo de identidad según sea el caso.

¿Cómo prevenir el fraude?

Para evitar caer en una de estas estafas es necesario recordar lo siguiente:

No hay contacto privado: Las autoridades no te enviarán un DM (mensaje directo).

No hay contacto privado: Las autoridades no te enviarán un DM (mensaje directo). No se piden claves: Nunca se solicitan NIPs, números de tarjeta o códigos de confirmación por chat.

Sin intermediarios: Los trámites son gratuitos y personales a través de las sedes oficiales o el buscador de folios.

Aunado a lo anterior se hace un llamado a la ciudadanía para informarse sólo por canales oficiales verificados (marcados con la insignia de verificación verde o azul), así como activar las notificaciones para recibir alertas en tiempo real sobre los periodos de pago.

¿Qué hacer si recibes un mensaje sospechoso?

Con el fin de evitar malos entendidos o experiencias, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez solicita no responder mensajes, hacer clic en enlaces e incluso bloquear y reportar al remitente.

De ser posible se pide denunciar y reportar el incidente ante la Policía Cibernética de la localidad en cuestión.

Por último, la Coordinación Nacional reitera que la seguridad de los datos de los estudiantes es prioridad y exhorta a la población a informarse únicamente por medios oficiales para no ser víctimas de la delincuencia digital.

fdm