Batalla legal en México por PlayStation: legisladores buscan impedir la muerte del formato físico

Los legisladores de Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio y la diputada federal Iraís Reyes, anunciaron que presentarán una denuncia a título personal ante la Comisión Nacional Antimonopolio ante el riesgo que representa que Sony deje de vender videojuegos físicos en próximos años.

En opinión de los legisladores, el movimiento de Sony puede convertirse en prácticas monopólicas que, no solo afecten a los consumidores, sino también a los distribuidores actuales creando un único canal de venta que volvería los precios un monopolio.

“Si desaparecen los discos físicos, los propietarios de una consola PlayStation perderán la posibilidad de decidir dónde comprar sus juegos, ya que el único canal disponible será la tienda digital de Sony”, dijo Luis Donal Colosio Riojas.

En opinión del senador, el movimiento que se pretende dejaría a tiendas físicas sin la posibilidad de competir en el mercado, pero además privaría a los usuarios de descuentos y ofertas que se lanzan en estos locales y que ahora dependerían de un único vendedor, en este caso Sony y su tienda en línea.

Sumado a esto, Colosio añadió que otro de los problemas que se enfrentan es que los videojugadores ya no serían dueños del videojuego sino de una licencia de uso que puede desaparecer en un futuro.

“Los consumidores dejarían de ser propietarios de los videojuegos, ya que en el formato digital únicamente adquieren una licencia de uso, por lo que el acceso al contenido quedaría sujeto a las condiciones que establezca la empresa”.

¿Cuál es el plan de Sony con sus videojuegos?

El plan de Sony para PlayStation contempla dejar de producir de forma definitiva del formato físico, una medida proyectada para entrar en vigor en enero de 2028.

La firma japonesa ha dicho que todos los juegos que se encuentren actualmente en desarrollo y tengan planeado su lanzamiento en formato físico no tendrán complicaciones y podrán seguirse creando incluso después de esa fecha.

Con este movimiento, Sony busca concentrar la distribución, comercialización y fijación de precios de todo su catálogo de entretenimiento exclusivamente dentro de su propia tienda digital. El movimiento de la firma es contrario a lo que sucedió con el lanzamiento controvertido de Xbox One y del cual Sony se burló ante la necesidad de tener conectada la consola para verificar la licencia.

¿Qué dicen las autoridades y legisladores europeos?

A diferencia de la ofensiva jurídica iniciada en el territorio mexicano, las instituciones regulatorias del viejo continente han adoptado una postura de no intervención frente al gigante tecnológico.

Michel McGrath, comisionado para la protección del consumidor en la Comisión Europea, declaró que no se detendrá la desaparición de los discos debido a que la legislación internacional ampara las decisiones operativas de las firmas privadas.

Las autoridades de la Unión Europea determinaron que las corporaciones gozan de plenas libertades comerciales y contractuales para ofrecer sus servicios de la manera que consideren más oportuna.