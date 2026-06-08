Estafadores ya tienen todos tus datos: cómo saber si una llamada del banco es real o fraude

Las estafas desde supuestas instituciones bancarias están en auge, por ello es clave poder identificar las señales que te harán saber si una llamada es real o fraude.

El modus operandi es muy sencillo: los delincuentes se hacen pasar por empleados de un banco y su éxito radica en que suelen contar con información real de la víctima, como nombre, dirección y la institución bancaria en la que tiene una cuenta. Todo eso, hace parecer que se trata de algo legítimo, pero en realidad es una de las modalidades de fraude más comunes en México y otros países.

¿Cómo operan los estafadores, supuestos empleados del banco?

Supuestas llamadas del banco para estafas. Especial

la llamada comienza con un supuesto ejecutivo del banco que asegura haber detectado una compra sospechosa, un intento de acceso a la cuenta, un cargo no reconocido o un problema con la tarjeta. El objetivo es generar preocupación y urgencia para que la persona actúe sin verificar la información.

Los delincuentes pueden conocer datos como:

Nombre completo.

Número de teléfono.

Dirección.

Fecha de nacimiento.

Institución bancaria donde la persona tiene una cuenta.

Parte del número de tarjeta o cuenta.

Estos datos suelen obtenerse a través de filtraciones de información, bases de datos vendidas ilegalmente, fraudes previos o información publicada en internet y redes sociales.

Señales para saber si una llamada del banco es real o fraude

Supuestas llamadas del banco para estafas. Especial

Las tácticas más frecuentes que utilizan los ciberdelincuentes, son:

Solicitar códigos de verificación. Los estafadores piden los códigos que llegan por SMS, argumentando que son necesarios para bloquear una compra o proteger la cuenta. En realidad, esos códigos suelen servir para autorizar transferencias, compras o cambios de acceso.

Los estafadores piden los códigos que llegan por SMS, argumentando que son necesarios para bloquear una compra o proteger la cuenta. En realidad, esos códigos suelen servir para autorizar transferencias, compras o cambios de acceso. Pedir datos bancarios. Solicitan el NIP, la contraseña de la banca móvil, el CVV de la tarjeta o respuestas a preguntas de seguridad.

Transferencias a una "cuenta segura". Aseguran que el dinero está en riesgo y que debe enviarse temporalmente a una cuenta protegida. Ningún banco pide a sus clientes transferir fondos para protegerlos.

Instalar aplicaciones. Indican que se descargue una aplicación para "verificar movimientos" o "proteger la cuenta". En algunos casos se trata de herramientas que permiten controlar el dispositivo de forma remota.

Spoofing telefónico. Los delincuentes pueden manipular el identificador de llamadas para que aparezca el número oficial del banco o uno muy similar, haciendo que la llamada parezca auténtica.

Algunas de las señales de alerta claras, son que generalmente presionan para actuar de inmediato; amenazan con bloquear cuentas o cancelar tarjetas; solicitan contraseñas, NIP o códigos SMS; piden transferir dinero; solicitan instalar aplicaciones; y se molestan si la persona dice que llamará directamente al banco.

Lo que los bancos nunca piden

Los bancos legítimos no suelen pedir por teléfono:

Contraseñas completas.

NIP de tarjetas.

Código CVV.

Códigos de autenticación enviados por SMS.

Transferencias a otras cuentas para "proteger" el dinero.

Si durante una llamada alguien solicita cualquiera de estos datos, es una señal muy fuerte de que podría tratarse de un fraude.