Huawei Mate XT 2: Así es el nuevo plegable de pantalla triple; precio y si llegará a México

Huawei quiere seguir ampliando su mercado y, como en el pasado, apuestan por la innovación como su máxima carta incluso sin contar con los servicios de Google y las restricciones de los procesadores, pero eso no les ha impedido que el mundo volteé a verlos con lanzamientos fuera de lo común como el de hoy; el Mate XT 2 Ultimate Design, su segundo smartphone de triple plegado (tri-fold).

Una de las principales novedades es el nuevo procesador Kirin 9050 Pro, desarrollado bajo la arquitectura LogicFolding. Este chip ofrece un 46% más de rendimiento en comparación con su antecesor y optimiza el consumo energético.

El teléfono corre con el sistema operativo HarmonyOS 7, una batería de 5,600 mAh con carga rápida de 66W por cable y 50W inalámbrica, así como certificación IP58 e IP59 contra agua y polvo.

En cuanto al diseño la principal renovación radica en la forma en que las pantallas son desplegadas. Ahora se crea un sistema de pliegue hacia adentro, todo con el objetivo de proteger el panel principal OLED de 10.2 pulgadas con resolución 3K y una taza adaptativa de hasta 120 Hz.

Con pantalla cerrada permite una pantalla de 6.5 pulgadas. En cuanto a su grosos es de 3.5 milímetros y con un peso de apenas 299 gramos.

Además, debuta con una pantalla de privacidad que evita que personas cercanas puedan visualizar el contenido en espacios públicos, algo que ya había presentado Samsung en su S26 Ultra.

En la sección fotográfica, incluye un módulo cuádruple encabezado por un sensor principal de 50 megapíxeles con apertura variable, un ultra gran angular de 40 megapíxeles, un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles con zoom óptico de 3.5x y un sensor multiespectral para la fidelidad de color.

Así luce el despliegue de pantalla triple del Huawei Mate XT2 REUTERS

¿Cuándo saldrá a la venta el Huawei Mate XT 2?

Tras su develación oficial este 7 de septiembre de 2026, Huawei confirmó que las ventas oficiales del dispositivo comenzarán el próximo 12 de septiembre en el mercado de China.

¿Llegará el Huawei Mate XT 2 a México?

Por el momento, Huawei no ha anunciado una fecha de lanzamiento para el mercado internacional o México, sin embargo, en México ya tuvimos la generación anterior que, de hecho, aún se encuentra de venta en la página web, por lo cual su arribo podría estar programado en próximos meses.

Se destaca que mantendrá el sistema Harmony OS por lo cual se necesitarán de tiendas externas para acceder a algunas aplicaciones de Google PlayStore.

¿Cuánto cuesta el Huawei Mate XT 2?

El precio del Huawei Mate XT 2 iniciará en los 19,999 yuanes (aproximadamente 50 mil 300 pesos mexicanos al cambio actual), mientras que la versión tope de gama alcanzará los 24,999 yuanes (alrededor de 62 mil 800 pesos mexicanos).