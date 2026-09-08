Lanzamiento del iPhone 18: Horario en México y dónde ver la transmisión en directo

La espera terminó y los ojos del mundo, incluidos aquellos que no son fanáticos de la tecnología, estarán puestos este miércoles 9 de septiembre en el Apple Event, el primero que será liderado por el nuevo CEO de la compañía, John Ternus, quien tendrá la misión de presentar los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, acompañados por el tan rumoreado primer teléfono plegable de la manzana, tentativamente bautizado como iPhone Ultra o iPhone 18 Fold.

La firma se encuentra ante una dura batalla ante el crecimiento de las firmas chinas a nivel mundial, las cuales ya no solo presionan a Samsung sino que buscan la supremacía de Apple. Ternus, quien ha trabajado en la compañía desde los tiempos del iPod, ha sido parte activa del diseño de los nuevos modelos, incluyendo el teléfono plegable, el primero de la compañía que busca dar batalla a Samsung, el rey en este segmento de lujo.

Entre las principales innovaciones técnicas se prevé la integración del nuevo procesador A20 Pro fabricado en 2 nanómetros, un tamaño reducido para el área del Dynamic Island, baterías de mayor capacidad y una cámara principal de apertura variable en los modelos Pro.

Otra de las grandes dudas que surgen es si habrá alza de costos ante los incrementos en los precios de memoria y componentes.

Otros lanzamientos previstos en el evento Apple 2026

Además de la renovación en su catálogo de telefonía celular, la presentación de la firma de Cupertino incluirá actualizaciones clave para su ecosistema de dispositivos portátiles y accesorios:

Apple Watch Series 12 y Ultra 4: Incorporarán procesadores más veloces y sensores de salud optimizados, incluyendo un sistema avanzado para el monitoreo cardíaco continuo.

Incorporarán procesadores más veloces y sensores de salud optimizados, incluyendo un sistema avanzado para el monitoreo cardíaco continuo. AirPods 5: Llegarán al mercado en dos versiones diferenciadas, ofreciendo una variante con cancelación activa de ruido (ANC) y otra estándar más accesible.

Llegarán al mercado en dos versiones diferenciadas, ofreciendo una variante con y otra estándar más accesible. Ecosistema del hogar: Se rumora el anuncio de un nuevo dispositivo Home Hub equipado con pantalla táctil e integración profunda de inteligencia artificial.

A qué hora será el lanzamiento del iPhone 18 en México y cómo verlo

El lanzamiento del nuevo Apple iPhone 18 se realizará este miércoles 9 de septiembre a las 11 horas tiempo del centro de México.

La transmisión oficial se realizará por el canal de Apple de YouTube.