¿Cómo te verías en los 80's? Este es el prompt y el paso a paso para transformar una foto con ChatGPT

Los años 80 están de regreso, al menos en las redes sociales. Ahora puedes cambiar tus fotografías actuales para lucir como si hubieran sido tomadas hace varias décadas, con peinados voluminosos, ropa llamativa, luces de neón y el clásico efecto de una cámara analógica. Para sumarte a este trend solo necesitas subir una imagen a ChatGPT y utilizar el prompt para una foto de los 80’s adecuado.

Este trend se ha popularizado en redes sociales porque permite imaginar cómo luciría una persona en una fotografía tomada hace más de 40 años. Sin embargo, para conseguir un resultado convincente no alcanza con pedir una imagen “como de los 80”, ya que la inteligencia artificial podría cambiar el rostro, la pose o algunos rasgos importantes.

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A continuación, te explicamos qué fotografía elegir, cómo escribir el prompt y qué detalles agregar para obtener una imagen ochentera sin perder tu apariencia original.

¿Cómo elegir una foto para hacer el trend de los años 80?

Antes de escribir el prompt, busca una fotografía en la que tu rostro aparezca completo y con buena iluminación. Las imágenes borrosas, oscuras o tomadas desde muy lejos pueden provocar que la inteligencia artificial cambie facciones o invente detalles.

Otro punto que ayuda es elegir una pose sencilla. Una foto de frente o ligeramente de lado permite que ChatGPT identifique mejor la forma del rostro, el tono de piel y las características físicas de la persona.

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En caso de utilizar una imagen grupal, tendrás que señalar si quieres transformar a todos los que aparecen o solamente a uno. También puedes describir la ubicación de la persona, por ejemplo: “edita únicamente a la mujer que aparece del lado derecho”.

Prompt para transformar una foto con estilo de los años 80

Después de seleccionar la imagen, súbela a ChatGPT y acompáñala con una instrucción detallada.

“Transforma esta fotografía para que parezca una imagen tomada a mediados de los años 80. Mantén exactamente la identidad de la persona, sus rasgos faciales, estructura del rostro, tono de piel y características físicas. No cambies su apariencia facial ni la conviertas en otra persona. Cambia únicamente el vestuario, peinado, maquillaje, accesorios y entorno para que correspondan con la estética de esa década”.

La petición deja claro que el rostro debe conservarse y que los cambios solamente deben aplicarse al vestuario, el cabello, el maquillaje y el lugar.

¿Qué detalles puedes agregar al prompt?

Para que la imagen tenga más personalidad, puedes completar la instrucción con elementos relacionados con la moda y la estética de los años 80. Entre las opciones están las chamarras de mezclilla, las hombreras, los aretes grandes, el cabello con volumen y el maquillaje con sombras intensas.

El escenario también puede cambiar por completo el resultado. Dependiendo del tipo de foto que quieras, puedes pedir que el retrato se ubique en una pista de patinaje, una sala de videojuegos, una discoteca, una habitación llena de pósteres o un estudio fotográfico con luces rosas, azules y violetas.

Si prefieres un resultado natural, como si la imagen realmente hubiera sido tomada durante esa década, puedes utilizar una instrucción más detallada. Este prompt incluye indicaciones para conservar el rostro y evitar que la edición parezca un disfraz:

“Transforma esta fotografía para que parezca una fotografía auténtica de los años 80. Conserva exactamente mis rasgos faciales, identidad, edad aproximada y expresión. Cambia el peinado por uno inspirado en los años 80, con volumen y ondas. Añade maquillaje característico de la época, pero que se vea natural. Cambia mi vestuario por uno elegante y moderno inspirado en la moda ochentera, con hombreras y accesorios de la época. Utiliza iluminación y colores propios de una fotografía analógica de los años 80, con grano fotográfico, flash directo y una ligera textura de película. Evita que parezca un disfraz o una caricatura. El resultado debe parecer una fotografía real tomada en los años 80.”

¿Qué hacer si la inteligencia artificial cambia tu rostro?

No siempre se obtiene la imagen esperada en el primer intento. Cuando el resultado altere demasiado tu apariencia, no es necesario comenzar desde cero: puedes solicitar una corrección dentro de la misma conversación.

Instrucciones como “mantén el rostro”, “reduce el maquillaje”, “elimina los objetos modernos” o “haz que parezca una foto revelada en laboratorio” ayudan a modificar detalles concretos. También puedes pedir que conserve la expresión, la pose y la dirección de la mirada de la imagen original.

Mientras más específica sea la petición, mayor control tendrás sobre el resultado. En lugar de solicitar únicamente una estética ochentera, describe la ropa, el lugar, la iluminación, los colores y el tipo de acabado que deseas.

Paso a paso para hacer una foto de los 80 con ChatGPT

Elige una fotografía nítida y con buena iluminación.

Abre ChatGPT y entra a una conversación que permita subir imágenes.

Carga la foto que quieres transformar.

Copia uno de los prompts anteriores o escribe uno propio.

Especifica que se deben conservar el rostro y los rasgos originales.

Añade el vestuario, el peinado y el escenario que prefieras.

Revisa el resultado y pide ajustes si algo no te convence.

Guarda la imagen cuando tenga el estilo que buscabas.