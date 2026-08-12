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Eclipse solar agosto 2026: así se vio el impresionante fenómeno astronómico | FOTOS

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 oscureció el cielo en Groenlandia, Islandia, España y otras regiones. Mira las mejores fotos del fenómeno.

Por: Paola Jiménez

El eclipse solar total recorrió regiones de Rusia, Groenlandia, Islandia, España y Portugal
El eclipse solar total recorrió regiones de Rusia, Groenlandia, Islandia, España y PortugalReuters
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The moon partially covers the sun during a solar eclipse as seen from Arija, Spain, August 12, 2026. REUTERS/Borja Suarez
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Captura de pantalla NASA
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The moon partially covers the sun during a solar eclipse near the silhouette of an Osborne Bull, in Navarrete, northern Spain, August 12, 2026. REUTERS/Vincent West REFILE - ADDING INFORMATION TPX IMAGES OF THE DAY
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Eclipse captado en España
Eclipse captado en EspañaReuters
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Un eclipse solar total cruzó el Ártico, Islandia y España este miércoles, oscureciendo el cielo y movilizando a miles de turistas y científicos.
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The moon partially covers the sun during a solar eclipse, as seen from A Coruna, Spain, August 12, 2026. REUTERS/Miguel Vidal
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The sun is pictured sightly covered by the moon during the beginning of a near total solar eclipse, with more than 90 percent of the Sun blocked by the Moon across Britain, in central London on August 12, 2026. Millions of people will turn their gaze towards the heavens on August 12 to witness one of nature's greatest spectacles, a rare total solar eclipse, as it sweeps over mainland Europe to briefly turn day into night. (Photo by Toby Shepheard / AFP)
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The moon partially covers the sun during a solar eclipse, as seen from Navarrete, northern Spain, August 12, 2026. REUTERS/Vincent West
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A partial solar eclipse is seen from Observatorielunden in central Stockholm, Sweden, August 12, 2026. TT News Agency/Fredrik Sandberg via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN. NO RESALES. NO ARCHIVES
El eclipse solar total recorrió regiones de Rusia, Groenlandia, Islandia, España y PortugalReuters
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The moon completely covers the sun during a total solar eclipse as seen from Arija, Spain, August 12, 2026. REUTERS/Borja Suarez
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The "diamond ring" effect appears as the moon moves across the sun during a total solar eclipse as seen from Arija, Spain, August 12, 2026. REUTERS/Borja Suarez
El anillo de diamantes se ve en el eclipseReuters
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El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 pudo observarse desde diferentes regiones del hemisferio norte. Sin embargo, solamente quienes estuvieron dentro de una estrecha franja que atravesó el Ártico y parte de Europa lograron contemplarlo en su fase total.

La trayectoria de la totalidad comenzó en una zona remota del norte de Rusia y continuó por el océano Ártico. Posteriormente, la sombra de la Luna recorrió Groenlandia, cruzó el Atlántico norte, pasó por el oeste de Islandia y llegó a la península ibérica.

Astronomy enthusiasts make their final adjustments in the hours leading up to the total solar eclipse observation in Berlanga de Duero, 240 km north-east of Madrid, on August 12, 2026. Millions of Europeans will contemplate the sky in awe today during a rare total solar eclipse that will plunge a swathe of Spain into an eerie daytime darkness. The shadow cast when the Moon covers the Sun will begin in Russia's remote Arctic north at around 1700 GMT and will continue in an arc through Greenland and Iceland. Spain is where most people will view the total eclipse, which will cross the country diagonally from the northern Atlantic coast to the Mediterranean Sea, where it will vanish at around 1830 GMT. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)
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Los confines del Ártico ruso se oscurecieron este miércoles en el inicio de un inusual eclipse solar total que cruzará una buena parte de España y tendrá a millones de europeos y aficionados de todo el mundo mirando al cielo.

Poco antes de las 5:00 PM, hora local, este fenómeno astronómico empezó en el extremo septentrional de Rusia, anunció la agencia espacial Roscosmos, antes de cruzar el hemisferio norte y pasar sobre Groenlandia y el Atlántico.

Astrologists from the University of Toulouse prepare equipment ahead of observing a partial solar eclipse on the summit of the Pic du Midi on August 12, 2026. In France the solar eclipse will not be full - after the total solar eclipse of 1999 France will not see another total eclipse for another 55 years, in 2081. (Photo by Ed JONES / AFP)
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Además de una parte de Islandia, el eclipse atravesará España en diagonal, desde el noroeste atlántico hasta las islas Baleares en el Mediterráneo, por donde debería desaparecer alrededor de las 18:30 horas, tiempo local.

En Burgos, al norte de Madrid, las terrazas abarrotadas reflejaban la expectación que se ha apoderado de esta localidad donde vivirán una corta noche en medio del atardecer.

Fuera de esa franja diagonal, el fenómeno será parcial, como ocurrirá en gran parte de Europa occidental, Canadá, el noroeste de África y Estados Unidos.

Más de un siglo sin un eclipse total en España

Hace más de un siglo que la España peninsular no vivía un eclipse total. Y, aunque el país presenciará otro en menos de un año, muchos no quisieron dejar pasar la ocasión.

Desde Madrid y Barcelona, fuera de la franja con eclipse total, muchos habitantes se lanzaron a la carretera hacia las afueras, lo que provocó retenciones kilométricas.

A partial solar eclipse is seen from Observatorielunden in central Stockholm, Sweden, August 12, 2026. TT News Agency/Fredrik Sandberg via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN. NO RESALES. NO ARCHIVES
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Segundo destino turístico mundial, España espera que el eclipse repercuta favorablemente en su economía. El Ministerio de Economía espera una contribución neta de unos 400 millones de dólares y casi 450.000 turistas adicionales en las principales zonas.

¿El eclipse solar se vio en México?

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 no fue visible desde México. La trayectoria de la sombra lunar pasó mucho más al norte, por lo que el fenómeno no pudo observarse ni en su fase total ni parcial desde la Ciudad de México y la mayor parte del territorio nacional.

El eclipse solar total recorrió regiones de Rusia, Groenlandia, Islandia, España y Portugal.
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A pesar de no haber sido visible desde México, el eclipse pudo seguirse mediante transmisiones realizadas desde diferentes puntos de Groenlandia, Islandia y España.

Con información de AFP.

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