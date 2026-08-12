Eclipse solar agosto 2026: así se vio el impresionante fenómeno astronómico | FOTOS

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 pudo observarse desde diferentes regiones del hemisferio norte. Sin embargo, solamente quienes estuvieron dentro de una estrecha franja que atravesó el Ártico y parte de Europa lograron contemplarlo en su fase total.

La trayectoria de la totalidad comenzó en una zona remota del norte de Rusia y continuó por el océano Ártico. Posteriormente, la sombra de la Luna recorrió Groenlandia, cruzó el Atlántico norte, pasó por el oeste de Islandia y llegó a la península ibérica.

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Los confines del Ártico ruso se oscurecieron este miércoles en el inicio de un inusual eclipse solar total que cruzará una buena parte de España y tendrá a millones de europeos y aficionados de todo el mundo mirando al cielo.

Poco antes de las 5:00 PM, hora local, este fenómeno astronómico empezó en el extremo septentrional de Rusia, anunció la agencia espacial Roscosmos, antes de cruzar el hemisferio norte y pasar sobre Groenlandia y el Atlántico.

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Además de una parte de Islandia, el eclipse atravesará España en diagonal, desde el noroeste atlántico hasta las islas Baleares en el Mediterráneo, por donde debería desaparecer alrededor de las 18:30 horas, tiempo local.

En Burgos, al norte de Madrid, las terrazas abarrotadas reflejaban la expectación que se ha apoderado de esta localidad donde vivirán una corta noche en medio del atardecer.

Fuera de esa franja diagonal, el fenómeno será parcial, como ocurrirá en gran parte de Europa occidental, Canadá, el noroeste de África y Estados Unidos.

Más de un siglo sin un eclipse total en España

Hace más de un siglo que la España peninsular no vivía un eclipse total. Y, aunque el país presenciará otro en menos de un año, muchos no quisieron dejar pasar la ocasión.

Desde Madrid y Barcelona, fuera de la franja con eclipse total, muchos habitantes se lanzaron a la carretera hacia las afueras, lo que provocó retenciones kilométricas.

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Segundo destino turístico mundial, España espera que el eclipse repercuta favorablemente en su economía. El Ministerio de Economía espera una contribución neta de unos 400 millones de dólares y casi 450.000 turistas adicionales en las principales zonas.

¿El eclipse solar se vio en México?

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 no fue visible desde México. La trayectoria de la sombra lunar pasó mucho más al norte, por lo que el fenómeno no pudo observarse ni en su fase total ni parcial desde la Ciudad de México y la mayor parte del territorio nacional.

Captura de pantalla

A pesar de no haber sido visible desde México, el eclipse pudo seguirse mediante transmisiones realizadas desde diferentes puntos de Groenlandia, Islandia y España.

Con información de AFP.