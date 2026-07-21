Samsung Galaxy Unpacked 2026: Horario y cómo ver el lanzamiento del nuevo Fold 8 y Z Flip 8 

El evento Galaxy Unpacked está programado para este miércoles 22 de julio en Londres y la firma surcoreana prepara la renovación de sus teléfonos plegables, pero además se esperan otras sorpresas de nuevos productos.

Durante la presentación, se espera que la marca muestre la renovación de sus plegables ya conocidos: el compacto Galaxy Z Flip 8 y la versión estándar Galaxy Z Fold 8 (con una relación de aspecto más ancha) con modificaciones no solo en los procesadores sino también en las cámaras y en pantallas.

A estos dos modelos se sumaría el Galaxy Z Fold 8 Ultra, el cual destacará por incluir un sensor fotográfico principal de 200 megapíxeles y la tecnología Flex Titanium para reducir el pliegue del panel. Esto permitirá que, por primera ocasión, el modelo Z Fold se acerque en especificaciones a lo que se ofrece en el Galaxy S26 Ultra. Por varios años la cámara ha sido de menor capacidad respecto a otras variables de la compañía en cuanto a los topes de gama.

Sumado a esto se espera el lanzamiento de los nuevos Galaxy Watch 9 y Galaxy Watch Ultra 2 además de una primera versión de los lentes inteligentes Galaxy Glasses desarrollados junto a Google y que estarán potenciados por la inteligencia artificial Gemini para los cuales habrá aún que esperar para la fecha de venta.

¿A qué hora es el Galaxy Unpacked en México y cómo verlo en vivo?

Para México, la transmisión global del Galaxy Unpacked comenzará a las 7:00 AM (tiempo del centro de México) de este miércoles 22 de julio.

El evento podrá seguirse completamente en vivo a través del canal oficial de YouTube de Samsung, así como en su sitio web institucional.

Durante el lanzamiento también Samsung confirmará la fecha de llegada de los nuevos dispositivos al mercado mexicano que se dará en las próximas semanas.