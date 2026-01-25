Nintendo revela a Yoshi en el nuevo tráiler de Super Mario Galaxy Movie

Nintendo sorprendió a sus seguidores con una edición poco habitual de Nintendo Direct, una transmisión que normalmente se reserva para anuncios de videojuegos y que rara vez se programa en fin de semana. En esta ocasión, la compañía optó por un formato especial para presentar un adelanto extendido de Super Mario Galaxy Movie, cuyo estreno en cines está programado para el 3 de abril.

La presentación estuvo encabezada por Shigeru Miyamoto, figura central en la historia de la franquicia, quien introdujo el segundo tráiler oficial de la película y confirmó una de las noticias más esperadas por los fans: la aparición de Yoshi.

El avance confirma que Yoshi, uno de los personajes más emblemáticos de la saga, tendrá diálogo en la secuela. El dinosaurio verde había sido anticipado en la escena postcréditos de The Super Mario Bros. Movie, lo que desató especulaciones durante casi tres años sobre su papel en la continuación.

Yoshi fue revelado en el nuevo tráiler de Mario Bros: Galaxy Especial

Según lo mostrado en el tráiler, Mario y Luigi descubren a Yoshi en el Reino de las Arenas, una localización reconocible para los jugadores por su aparición en Super Mario Odyssey. Los hermanos, armados con Flores de Fuego, se adentran en una pirámide invertida y encuentran a Yoshi oculto dentro de una Tubería Warp bloqueada, retomando uno de los símbolos clásicos del universo Mario.

La escena establece el reencuentro entre los personajes y conecta directamente con la historia de los videojuegos, reforzando la continuidad que Nintendo ha buscado mantener en su salto al cine.

Nuevos personajes y habilidades en pantalla

Además de Yoshi, el tráiler confirmó la incorporación de Baby Mario y Baby Luigi, ampliando el elenco con versiones infantiles de los protagonistas. Esta decisión sugiere que la película explorará distintos momentos del universo Mario, algo que ya ha ocurrido en varias entregas de la saga de videojuegos.

El avance también mostró el potenciador Rana, una habilidad que permite a los personajes moverse con mayor agilidad en el agua y que se suma a la lista de power-ups que debutarán en el cine. Su inclusión apunta a secuencias más variadas en términos de acción y escenarios, especialmente en entornos acuáticos.

Yoshi llega en el nuevo tráiler de Super Mario Bros Galaxy Especial

El regreso del elenco original y nuevas voces clave

La secuela mantiene intacto el elenco principal que encabezó la primera película:

Chris Pratt como Mario

como Mario Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach

como la Princesa Peach Charlie Day como Luigi

como Luigi Jack Black como Bowser

como Bowser Keegan-Michael Key como Toad

como Toad Kevin Michael Richardson como Kamek

A ellos se suman nuevas incorporaciones relevantes. Brie Larson dará voz a Rosalina, la guardiana cósmica introducida en el videojuego Super Mario Galaxy, mientras que Benny Safdie interpretará a Bowser Jr., quien asumirá el rol de antagonista principal.

De acuerdo con lo mostrado, Bowser Jr. buscará rescatar a su padre, quien aparece miniaturizado, lo que llevará el conflicto más allá del Reino Champiñón y hacia múltiples galaxias.

Yoshi hace su primera aparición en el nuevo avance de Nintendo Especial

Una secuela respaldada por cifras históricas

Super Mario Galaxy Movie llega como continuación directa de un fenómeno comercial. The Super Mario Bros. Movie recaudó $1.36 mil millones de dólares en la taquilla mundial en 2023, convirtiéndose en:

La adaptación de videojuego más taquillera de la historia

La película más exitosa del catálogo de Illumination

La secuela vuelve a estar producida por Chris Meledandri de Illumination y por Miyamoto en representación de Nintendo. La dirección corre nuevamente a cargo de Aaron Horvath y Michael Jelenic, con Matthew Fogel regresando como guionista.

Sin anuncios de videojuegos, pero con estrategia clara

Antes de la transmisión, Nintendo aclaró que no habría anuncios de videojuegos, lo que ayudó a contener expectativas relacionadas con Switch 2 o un nuevo título de Mario. El enfoque exclusivo en la película marcó una diferencia respecto a otros Nintendo Direct.

El horario tampoco fue casual. La transmisión dominical permitió que el tráiler se publicara antes de las transmisiones del Campeonato de la NFL, maximizando su visibilidad mediática en uno de los días con mayor audiencia televisiva en Estados Unidos.

Un viaje interestelar en expansión

Inspirada directamente en Super Mario Galaxy, la película traslada a Mario y sus aliados a una aventura espacial que se aleja del esquema tradicional del Reino Champiñón. Aunque Nintendo e Illumination mantienen en reserva los detalles completos de la trama, el material presentado apunta a un recorrido por múltiples galaxias, con desafíos que combinan acción, plataformas y referencias directas a los videojuegos.

Super Mario Galaxy Movie se estrenará en Estados Unidos el 3 de abril de 2026 y llegará a Japón el 24 de abril.