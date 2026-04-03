¿Debemos preocuparnos? Comparación de imágenes de la Tierra con Apolo 17 y Artemis II

Luego de publicar las primeras imágenes de la Tierra tomadas desde la nave Orión, en la misión Artemis II, la NASA publicó otra fotografía que fue captada en 1972 con la tripulación del Apolo 17.

Tras la publicación en donde la NASA reveló las dos imágenes de la Tierra, usuarios compararon lo observado y crearon una serie de especulaciones, además de que muchos se dijeron preocupados por cómo interpretaron ambas tomas de nuestro planeta.

NASA publica imágenes de la Tierra con Apolo y Artemis II

Comparación de imágenes de la Tierra con Apolo 17 y Artemis II. Especial

En la cuenta oficial de la NASA, de X antes Twitter, fueron publicadas las imágenes del planeta Tierra.

En el texto de la publicación señalaron que una de las tomas corresponde a la misión Apolo 17, en 1972. En tanto, fue captada desde la nave Orión, con la tripulación que actualmente se encuentra en la Luna.

Sin dar más información al respecto, la misma NASA únicamente agregó:

Hemos avanzado tanto en los últimos 54 años, pero hay algo que no ha cambiado: ¡nuestro hogar luce hermoso desde el espacio! La imagen de la izquierda es de la tripulación del Apolo 17 en 1972 y la de la derecha fue capturada ayer por la tripulación de Artemis II”.

La publicación con las imágenes ha tenido gran alcance y hasta el cierre de esta nota ya lleva miles de visualizaciones, además de cientos de comentarios.

Cuestionamientos sobre tomas de la NASA

Usuarios se han volcado a la publicación de la NASA para comentar acerca de las imágenes del planeta Tierra.

Muchos han dado sus felicitaciones a las tripulaciones por las excelentes tomas captadas desde el espacio, sin embargo, otros han aprovechado para cuestionar lo qué ha pasado en la Tierra a través de los años.

Las interpretaciones que han dado los internautas son variadas, pero muchos de ellos se enfocan en que pareciera que la Tierra ha envejecido y se ve ‘más apagada’.

Algunas opiniones que se leen son:

La imagen antigua de la Tierra se ve más nítida, mientras que esta nueva imagen se ve más apagada.

¿Calidad de la cámara o cambio climático?

Las generaciones cambian, las misiones evolucionan, pero la maravilla de ver la Tierra nunca desaparece.

¿Por qué la de 1972 se ve mejor?

La nave Orión es una supercomputadora voladora en comparación con el módulo lunar. Estamos pasando de ‘llegar y marcharnos’ a ‘construir y quedarnos’.

La nueva imagen de la Tierra que la tripulación de Orión capturó ayer durante su recorrido alrededor de la Luna, realmente te deja sin palabras.

La Tierra con Artemis II

Imagen de la Tierra con Artemis II. Especial

La primera imagen compartida por la NASA llegó acompañada del mensaje “¡Buenos días, mundo!”. En esta fotografía, la Tierra se muestra en toda su extensión, dominada por los vibrantes tonos azules de los océanos y los matices marrones de las masas continentales.

El elemento que más ha llamado la atención de los especialistas es la presencia de una aurora verde. Este fenómeno luminoso ilumina la parte superior de la atmósfera, creando un contraste visual que resalta la fragilidad y belleza del planeta. La toma fue realizada mientras la cápsula Orión se alejaba a gran velocidad, logrando un encuadre que abarca la curvatura terrestre de forma completa.

*mvg*