Curiosity cumple 5 mil días en Marte; NASA comparte espectacular imagen de su recorrido

Curiosity cumplió 5 mil días marcianos explorando Marte y la NASA celebró con una nueva imagen del planeta rojo, creada a partir de imágenes tomadas durante la mañana y la tarde desde las faldas del monte Sharp.

La panorámica permite observar parte del propio vehículo, las huellas que ha dejado sobre el terreno y el paisaje del cráter Gale, donde Curiosity trabaja desde que aterrizó en agosto de 2012.

Sin embargo, los tonos azules y amarillos de la imagen no corresponden exactamente a los colores que encontraría una persona sobre la superficie marciana. Las cámaras de navegación del rover fotografiaron originalmente el terreno en blanco y negro y la NASA coloreó posteriormente las imágenes para diferenciar los dos momentos del día.

La misión principal de Curiosity estaba planeada inicialmente para durar aproximadamente un año marciano, equivalente a 687 días terrestres. Más de 14 años después de su llegada, el rover continúa desplazándose, perforando rocas y analizando la historia ambiental de Marte.

¿Cómo se creó la nueva postal de Marte?

Curiosity se encontraba detenido sobre una cresta de arena apodada “Chocolatal” cuando utilizó sus cámaras de navegación para capturar dos panorámicas desde prácticamente la misma posición.

La primera fue tomada el 30 de agosto de 2026 a las 9:56 horas, tiempo local de Marte, durante el sol 5 mil de la misión.

La segunda llegó tres soles después, el 2 de septiembre a las 17:39 horas, cuando Curiosity completaba su día marciano número 5 mil tres. Después de recibir las fotografías en la Tierra, los especialistas combinaron ambos panoramas.

NASA asignó un tono azulado a la imagen de la mañana y uno amarillento a la tomada por la tarde, creando una composición que permite distinguir las diferentes condiciones de iluminación en un solo paisaje.

No es la primera vez que la agencia utiliza esta técnica. Curiosity ya había enviado otras “postales” construidas a partir de fotografías realizadas en diferentes momentos del día, incluida una difundida en 2021.

Curiosity cumple 5 mil días marcianos NASA

¿Qué aparece en la imagen de Curiosity?

En primer plano pueden distinguirse distintas partes de la cubierta superior del rover, entre ellas su antena UHF, utilizada para transmitir información hacia naves espaciales que orbitan Marte.

También aparece en la parte trasera el generador termoeléctrico de radioisótopos multimisión o MMRTG, la fuente de energía nuclear que permite al vehículo continuar funcionando independientemente de la cantidad de luz solar disponible.

Más adelante se observan las marcas dejadas por sus seis ruedas extendiéndose sobre el suelo marciano.

El paisaje continúa ladera abajo hacia el fondo del cráter Gale, mientras que su borde apenas puede distinguirse en el horizonte.

Curiosity se encuentra actualmente en las estribaciones inferiores del monte Sharp, una montaña de aproximadamente cinco kilómetros de altura situada en el centro del cráter.

Curiosity investiga el pasado del planeta rojo NASA

Curiosity no lleva exactamente 5 mil días terrestres en Marte

NASA utiliza la palabra “sol” para distinguir los días marcianos de los terrestres. Un día en Marte dura alrededor de 24 horas y 40 minutos, ligeramente más que las 24 horas de la Tierra.

Por eso, cuando Curiosity alcanzó los 5 mil soles había acumulado ya más de 5 mil 137 días terrestres trabajando en Marte.

El rover aterrizó dentro del cráter Gale el 5 de agosto de 2012 según la hora de California —6 de agosto en otras zonas horarias— después de una maniobra de descenso que NASA bautizó como los “siete minutos de terror”.

Debido a que Curiosity pesa cerca de una tonelada, la misión utilizó por primera vez un sistema conocido como sky crane, una plataforma propulsada por cohetes que descendió al rover mediante cables hasta depositarlo sobre sus ruedas.

El objetivo principal era determinar si Marte había tenido alguna vez condiciones ambientales capaces de permitir la existencia de vida microbiana.

¿Qué ha descubierto Curiosity después de 14 años?

La longevidad del rover ha permitido reconstruir una historia de Marte muy diferente a la del planeta frío y árido que conocemos actualmente.

Curiosity encontró evidencia de que ríos y lagos persistieron durante largos periodos dentro del cráter Gale y que algunos de aquellos ambientes reunían agua, fuentes de energía y elementos químicos esenciales que podrían haber permitido la supervivencia de microorganismos, si alguna vez existieron.

También detectó moléculas orgánicas preservadas en antiguas rocas marcianas. Su presencia no demuestra que haya existido vida, ya que esos compuestos también pueden formarse mediante procesos geológicos, pero confirma que Marte contó con algunos de los ingredientes químicos asociados con ambientes habitables.

En años recientes, sus instrumentos incluso identificaron las moléculas orgánicas más grandes encontradas hasta ahora en Marte dentro de una muestra extraída de una antigua roca del cráter Gale.

El rover continúa además estudiando cómo un Marte que alguna vez tuvo lagos y corrientes de agua terminó transformándose en el mundo seco que conocemos actualmente.

bgpa