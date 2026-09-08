¿Cuándo saldrá y cuánto costará en México la Switch 2 del juego Zelda: Ocarina of Time?

Nintendo ha dado un golpe sobre la mesa para la parte final del 2026 con dos anuncios importantes respecto al mundo de Zelda y es que, mientras confirmaban la película que pretende seguir el éxito de Super Mario, también presentaron la primera edición especial de la Switch 2 y el regreso de un clásico: The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Durante la transmisión del Zelda 40th Anniversary Direct los amantes de la saga enloquecieron cuando se presentó el regreso de un éxito de la Nintendo 64: The Legend of Zelda: Ocarina of Time, el cual debutará acompañado por la consola edición especial de Zelda.

¿Cuándo saldrá el Nintendo Switch 2 Zelda y cuánto costará?

La edición conmemorativa The Legend of Zelda 40th Anniversary Edition de la Nintendo Switch 2 se pondrá a la venta de forma global el próximo 29 de octubre de 2026.

La versión lucirá detalles que ya se han visto en el pasado en la Switch 1 con tonos verdes en los Joy-Con 2 y detalles dorados inspirados en la Trifuerza, diseño que se replica en el dock de carga.

La parte trasera del dock de la Switch 2 de Zelda tiene detalles especiales. Nintendo

Nintendo también anunció un Switch 2 Pro Controller edición especial Zelda que se venderá por separado.

Es importante aclarar que la Switch 2 edición Zelda no incluirá una copia del juego.

Respecto al precio, Nintendo aún no ha confirmado el costo oficial que tendrá esta consola de colección en los distintos mercados internacionales, pero es un hecho que llegará a México como uno de sus mercados principales.

El regreso de 'Ocarina of Time': ¿Cuándo saldrá a la venta?

El esperado remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time estará disponible en exclusiva para Nintendo Switch 2 a partir del 5 de noviembre de 2026.

Esta nueva versión reconstruye por completo el Reino de Hyrule con un apartado visual modernizado, transiciones fluidas sin pantallas de carga en interiores y mejoras sustanciales en la jugabilidad.

Entre las novedades técnicas destaca un botón dedicado para saltar a voluntad, la función de desplazamiento rápido (dash), control de cámara libre y mecánicas interactivas como la guía Threads of Time o la opción de tararear las melodías en el micrófono de la consola para tocar la Ocarina.