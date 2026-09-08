¿Cuál fue el primer teléfono plegable de la historia? De Motorola al nuevo iPhone 18

Los teléfonos plegables están de moda, pero la realidad es que no son nuevos en su totalidad y el concepto de teléfonos compactos que, aumentan de tamaño al desdoblarlos no es algo nuevo, aunque sí en el tema de poder extender una pantalla y darle un tamaño de casi una tableta.

El concepto de diseño que dominó la telefonía móvil a finales del siglo pasado ha regresado con fuerza con modificaciones importantes. En el pasado no se doblaban los equipos para ocultar una pantalla táctil, sino para proteger el teclado y colocar más cerca el micrófono.

La historia de los teléfonos plegables comenzó en 1989 con el lanzamiento del Motorola MicroTAC, un modelo que pesaba casi un cuarto de kilo y que tenía una duración de la batería de hasta ocho horas. Fue el primer teléfono en incorporar una tapa plegable.

Aunque se puede considerar que el Motorola MicroTAC fue el primer plegable, fue en 1996 cuando este tipo de diseños tomó fuerza con el Motorola StarTAC. La función plegable revolucionó la industria al reducir drásticamente el peso.

Si te estás preguntando por qué ambos modelos llevan la terminación TAC es por qué significa Total Area Coverage.

La era dorada de los plegables

Durante la década de los 2000, los dispositivos de tapa alcanzaron la cima de la cultura popular convirtiéndose en un accesorio social, el más destacado de ellos fue el Motorola Razr V3 lanzado en el 2004, el cual también se convirtió en el primero con éxito comercial en su relanzamiento pero con pantalla flexible.

El Sanyo SCP-5300 del 2002 fue el primer flexible en tener cámara integrada comercializado en Norteamérica.

La llegada de los BlackBerry y, posteriormente de los iPhone sepultaron estos modelos plegables.

Samsung Galaxy Z Fold Ultra 8 Paul Lara

Los teléfonos con pantalla plegable

Pero su regreso se ha dado en los últimos años con el lanzamiento de tecnología de pantallas AMOLED y OLED plegables desarrollados por las diferentes compañías con Samsung con su Galaxy Z Flip y Motorola razr como los pioneros de estos modelos, los cuales han llegado a la gama premium.

Los teléfonos con pantallas flexibles han crecido en otras compañías, especialmente en las chinas, como Xiaomi, Oppo, OnePlus o Huawei.

Así luce el Xiaomi 18 Fold lanzado este día en China y que se convierte en el más caro de la firma. Xiaomi

Ahora, Apple se unirá a esta tendencia con el lanzamiento de su primer flexible en la familia del iPhone 18.