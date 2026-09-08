Se anuncian los campeones de la Región IV del Desafío de Innovación de la FIA 2026

• De entre las 15 candidaturas, los ganadores de este año son el Automóvil Club Argentino (ACA, Argentina), el Automóvel Clube Brasileiro (ACBr, Brasil) y el Touring y Automóvil Club del Perú (TACP, Perú).

• El "FIA Innovation Challenge" rinde homenaje a los proyectos de las cuatro regiones de movilidad de la FIA que forman parte de la red de clubes afiliados, impulsando soluciones de movilidad para todos los usuarios de la vía pública.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA), organismo rector mundial del deporte del motor y federación que agrupa a las organizaciones de movilidad de todo el mundo, ha dado a conocer a los campeones de la Región IV del Desafío de Innovación de la FIA 2026, en reconocimiento a los proyectos que impulsan soluciones de movilidad en América del Sur y Central.

En el Congreso Americano de la FIA celebrado en Buenos Aires (Argentina) se proclamaron campeones de la Región IV los siguientes clubes miembros de la FIA:

• Automóvil Club Argentino (ACA, Argentina) por "ACA Sostenible", una red integrada de electromovilidad y asistencia.

• Automóvel Clube Brasileiro (ACBr, Brasil) por su "Plataforma de Carreteras Seguras", una herramienta de navegación en tiempo real que evita los riesgos y se adapta a cada vehículo.

• Touring y Automóvil Club del Perú (TACP, Perú) por su "Guía práctica de seguridad para conductores", destinada a cambiar la conducta en la carretera para salvar vidas.

Con 15 propuestas procedentes de toda América del Sur y Central —lo que supone un aumento del 50 % con respecto a la primera edición del Desafío—, los clubes miembros de toda la Región IV están reafirmando su compromiso de apoyar a particulares y empresas con soluciones para una movilidad más segura, más sostenible y más asequible.

El ACA ha creado una red para apoyar la transición hacia una movilidad más eléctrica en Argentina, mientras que ACBr utiliza la tecnología más avanzada y datos de GPS para ayudar a todos los usuarios de la carretera a evitar riesgos en cada trayecto. Además, gracias a una estrecha colaboración con los sectores público y privado de Perú, el TACP está proporcionando las herramientas digitales necesarias para mejorar el comportamiento de los conductores y salvar vidas en la carretera.

Su Excelencia Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, declaró: "El Desafío de Innovación de la FIA sigue poniendo de manifiesto la extraordinaria creatividad, experiencia y dedicación de nuestros clubes miembros de todo el mundo. Enhorabuena a nuestros campeones de la Región IV y gracias a todos nuestros clubes afiliados por participar. Cada proyecto refleja el espíritu de innovación que impregna toda la red de la FIA y el compromiso de nuestros miembros con la mejora de la movilidad en sus comunidades".

Tim Shearman, vicepresidente de Movilidad Automovilística y Turismo, declaró: "El mayor punto fuerte de la FIA es nuestra red mundial de clubes miembros y la diversidad de sus conocimientos y experiencia. El Desafío de la Innovación es una oportunidad para compartir esos conocimientos más allá de las fronteras, y espero con interés ver cómo estos proyectos de la Región IV mejoran la movilidad de todos los usuarios de la vía pública de la región e inspiran a nuestros miembros en todo el mundo".

Ricardo Morales Rubio, presidente de la Región IV de la FIA, declaró: "La movilidad en nuestra región está evolucionando rápidamente, lo que conlleva tanto nuevas oportunidades como nuevos retos. Nuestros clubes asociados están acogiendo este cambio con entusiasmo mediante el desarrollo de soluciones innovadoras que se adelantan a las necesidades de los usuarios de la vía pública y contribuyen a crear sistemas de transporte más resilientes para todos. Los proyectos ganadores son ejemplos perfectos de cómo nuestros clubes combinan los conocimientos locales, la experiencia técnica y las sólidas relaciones entre distintos sectores para hacer frente a los retos únicos de la actualidad, sin dejar de mirar hacia el futuro de la movilidad para todos los habitantes de nuestra región".

El "FIA Innovation Challenge" es un concurso anual destinado a promover y reconocer proyectos empresariales y de servicios de gran impacto y escalables, presentados por los clubes miembros de las cuatro regiones de movilidad globales de la red de la FIA (Asia-Pacífico / Europa, Oriente Medio y África / América del Norte / América del Sur y Central).

Se seleccionarán tres ganadores de cada una de las cuatro regiones de movilidad, y un jurado internacional elegirá a un ganador global de cada región, quienes recibirán sus premios durante la semana de las Asambleas Generales de la FIA en Shanghái (China), en diciembre.

Las propuestas ganadoras:

ACA Sostenible - Red integrada de electromovilidad y asistencia (ACA, Argentina)

ACA Sostenible transforma el modelo tradicional de asistencia en carretera del Automóvil Club Argentino (ACA) en un sistema de movilidad eléctrica. El proyecto combina tres componentes fundamentales, a saber: una red de infraestructura de recarga eléctrica, ventajas e incentivos para los propietarios de vehículos eléctricos y el primer sistema de asistencia mecánica eléctrica e inteligente disponible en América Latina. A través de ACA Sostenible, la ACA se está posicionando como líder en el apoyo a la transición hacia un sistema de transporte basado en energías alternativas en Argentina.

César Carman, presidente de la ACA, declaró: "ACA Sostenible supone un paso importante para apoyar la transición de Argentina hacia soluciones de movilidad más diversas. A medida que los vehículos eléctricos se hacen cada vez más presentes en las carreteras, los conductores necesitan tener la seguridad de que se dispone de la infraestructura, los servicios y la asistencia técnica necesarios para satisfacer sus necesidades en cada trayecto. Al combinar la infraestructura de recarga, las ventajas para los socios y una asistencia en carretera innovadora, estamos creando un ecosistema integral que contribuye a eliminar barreras y fomenta un futuro más sostenible para la movilidad en nuestro país".

Plataforma Safe Roads - Navegación en tiempo real que evita riesgos y se adapta a cualquier vehículo (ACBr, Brasil)

La plataforma "Safe Roads", desarrollada por el Automóvel Clube Brasileiro (ACBr), es un sistema de seguridad basado en GPS que avisa a los usuarios y desvía a los vehículos de las zonas con altos índices de delincuencia. Gracias a la supervisión en tiempo real a través de una aplicación, permite planificar rutas para coches, bicicletas, peatones y camiones. En el caso de los vehículos pesados de transporte de mercancías, también calcula rutas a medida en función de la altura, la anchura, la longitud y el peso, evitando las carreteras con restricciones y reduciendo los riesgos. A través de esta plataforma, ACBr pretende reducir los costes, aumentar la eficiencia y mejorar la seguridad de los conductores en cada trayecto.

Joaquim Melo, presidente de la ACBr, declaró: "Hoy en día, los usuarios de la vía pública se enfrentan a una amplia variedad de retos que van más allá de la congestión del tráfico, entre los que se incluyen los riesgos de seguridad y la creciente complejidad de las redes de transporte. La plataforma 'Safe Roads', desarrollada en colaboración con Genesis Tecnologia, ayuda a los conductores a tomar decisiones más fundamentadas y a llegar a sus destinos de forma más segura. Gracias al uso de datos en tiempo real y a la tecnología de planificación inteligente de rutas, podemos ofrecer orientación personalizada a todos los usuarios de la vía pública, reduciendo los riesgos y mejorando al mismo tiempo la eficiencia, la fiabilidad y la confianza en la carretera".

Guía práctica de seguridad para conductores - Cambiar el comportamiento en la carretera para salvar vidas (TACP, Perú)

El Touring y Automóvil Club del Perú (TACP), la aplicación de transporte compartido inDrive y la Policía Nacional del Perú están revolucionando la seguridad vial con la "Guía práctica de seguridad para conductores", un libro electrónico interactivo integrado directamente en la aplicación inDrive. Esta colaboración entre los sectores público y privado aúna la envergadura de la plataforma inDrive con la experiencia en seguridad vial del TACP. El proyecto proporciona a los conductores herramientas digitales en tiempo real para mejorar su comportamiento al volante, ofreciendo un modelo innovador, escalable y centrado en las personas que contribuye a salvar vidas.

Iván Dibós Mier, presidente de la TACP, declaró: "El comportamiento humano sigue siendo uno de los factores más importantes en los accidentes de tráfico, pero la educación sigue siendo una herramienta muy eficaz para mejorar la seguridad vial. A través de esta iniciativa, ofrecemos orientación práctica y accesible directamente a los conductores, allí donde y cuando más la necesitan. Nuestra colaboración con inDrive y la Policía Nacional del Perú pone de manifiesto cómo las alianzas pueden ayudar a llegar a los usuarios de la vía pública a gran escala para fomentar una cultura más sólida de conducción responsable y, en última instancia, salvar vidas. Como siguiente paso, estamos trabajando para replicar este mismo modelo en otras plataformas de movilidad, así como en plataformas de reparto, dada la elevada tasa de accidentes que afecta a los motociclistas en estos sectores".

Acerca de la Federación International del Automóvil

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) es el organismo rector del automovilismo mundial y la federación de organizaciones de movilidad en todo el mundo. Es una entidad sin fines de lucro comprometida con la innovación y la promoción de la seguridad, la sostenibilidad y la equidad en el ámbito del deportes motor y la movilidad.

Fundada en 1904, con sedes en París, Londres y Ginebra, la FIA agrupa a 246 organizaciones miembro repartidas por los cinco continentes, que representan a millones de usuarios de la vía pública, profesionales del automovilismo y voluntarios. Elabora y hace cumplir la normativa relativa a los deportes de motor, incluidos los seis Campeonatos del Mundo de la FIA, con el fin de garantizar que las competiciones a nivel mundial sean seguras y justas para todos.