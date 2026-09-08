Live action de The Legend of Zelda ya tiene título oficial y fecha de estreno

La película live-action de The Legend of Zelda ya tiene nombre y fecha para llegar a los cines.

Nintendo compartió nuevos detalles de la producción durante la celebración por los 40 años de la franquicia y también dejó una pista sobre la historia.

¿Cuál será el título de la película de Zelda?

La compañía confirmó que la cinta llevará simplemente el nombre de The Legend of Zelda, sin ningún subtítulo que acompañe al título de la película.

La decisión llamó la atención porque los videojuegos suelen utilizar subtítulos para diferenciar las aventuras de Link, como ocurre con Ocarina of Time, Twilight Princess, Breath of the Wild o Tears of the Kingdom.

Pero en esta ocasión existe una razón para dejar únicamente el nombre de la franquicia.

“Una vez que veas la película, entenderás por qué no tiene subtítulo”, adelantaron los responsables de la adaptación durante la presentación.

Nintendo confirmó el título oficial de la película de Zelda. Nintendo

¿Cuándo se estrena la película de The Legend of Zelda?

La película de The Legend of Zelda se estrenará el 30 de abril de 2027 en cines, por lo que todavía habrá que esperar varios meses para conocer esta nueva versión de Hyrule.

La producción está a cargo de Nintendo y Sony Pictures Entertainment, mientras que Wes Ball ocupa la silla de director.

Ball ya tiene experiencia con grandes producciones. Dirigió las tres películas de Maze Runner y posteriormente estuvo al frente de El reino del planeta de los simios, estrenada en 2024.

Nintendo también está involucrada en el desarrollo de la adaptación. Shigeru Miyamoto, cocreador de The Legend of Zelda y una de las figuras más importantes de la compañía, participa como productor.

El proyecto fue anunciado oficialmente en noviembre de 2023, cuando Nintendo confirmó por primera vez sus planes para llevar la franquicia al cine con actores reales.

The Legend of Zelda tendrá su primera película live-action. Nintendo

¿Quién interpretará a Link y Zelda?

Nintendo ya confirmó a los dos protagonistas de la adaptación.

Benjamin Evan Ainsworth interpretará a Link, mientras que Bo Bragason será la princesa Zelda.

Ainsworth es conocido por su participación en The Haunting of Bly Manor y también prestó su voz al protagonista de Pinocho, la película live-action de Disney estrenada en 2022.

Por su parte, Bragason ha participado en producciones como Renegade Nell y The Radleys.

Nintendo presentó anteriormente las primeras imágenes de ambos caracterizados como sus personajes, lo que permitió conocer parte del aspecto que tendrán Link y Zelda en la película.

El reparto también incluiría a Uli Latukefu, actor conocido por Young Rock y Black Adam, quien ha sido señalado en reportes como el encargado de interpretar a Ganondorf.

También se ha reportado la participación de Dichen Lachman y Yvonne Strahovski, aunque todavía faltan detalles sobre varios de los personajes que aparecerán en la cinta.

Nintendo prepara el estreno de The Legend of Zelda para 2027. IG benjamin.evan.ainsworth / bobragason / ulilatukefu

Sam Neill aparecerá en la película de Zelda

Otro de los actores relacionados con la producción es Sam Neill, conocido por interpretar al doctor Alan Grant en la saga Jurassic Park.

El actor murió el 13 de julio de 2026, a los 78 años. Sin embargo, había grabado su participación en The Legend of Zelda antes de su fallecimiento.

Hasta ahora no se ha informado qué personaje interpretará dentro de la historia, por lo que su papel permanece sin revelar.

La película fue rodada principalmente en Nueva Zelanda, país que ha servido como escenario para otras producciones de fantasía como El Señor de los Anillos.

Sam Neill grabó su participación en The Legend of Zelda antes de morir. IG samneilltheprop

¿De qué tratará The Legend of Zelda?

Nintendo todavía no ha presentado una sinopsis detallada de la película y tampoco ha confirmado qué videojuegos servirán como base para la historia.

La saga permite varias posibilidades debido a que sus juegos han presentado diferentes versiones de Link, Zelda, Ganondorf e Hyrule a lo largo de los años.

Aunque algunos personajes y lugares aparecen en diferentes entregas, cada juego puede desarrollarse en otra época y presentar una aventura distinta.

Esto hace posible que la película tome elementos de varias entregas sin adaptar por completo una de ellas, aunque Nintendo no ha confirmado que ese sea el plan.

La compañía tampoco ha mostrado todavía el primer tráiler de la cinta, por lo que habrá que esperar para conocer mejor el aspecto de Hyrule, sus personajes y la historia que contará.