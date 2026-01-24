Confirmado: estos serán los NUEVOS emojis que llegarán a iOS y Android en 2026

Si eres de las personas que no pueden mandar un mensaje sin agregar un emoji, esta noticia es para ti. Como cada año, el universo de los emojis vuelve a expandirse y, aunque en 2026 no llegarán tantos nuevos íconos como en actualizaciones anteriores, los que vienen prometen robarse el protagonismo en WhatsApp, Instagram, X y cualquier chat grupal.

La lista fue revelada por Emojipedia, el sitio de referencia mundial en todo lo relacionado con emojis, y forma parte de las propuestas que serán evaluadas por Unicode, el organismo encargado de estandarizar estos símbolos para que funcionen igual en todos los sistemas operativos.

¿Qué nuevos emojis llegarán en 2026?

De acuerdo con la información preliminar, serán nueve nuevos emojis los que podrían sumarse al teclado de Android y iOS durante este año. Aquí te contamos cuáles son y por qué seguramente los verás por todos lados:

Cara con gesto serio y ojos entrecerrados : ideal para momentos incómodos, sarcasmo fino o cuando “no quieres decir nada… pero lo dices todo”.

: ideal para momentos incómodos, sarcasmo fino o cuando “no quieres decir nada… pero lo dices todo”. Pulgar señalando a la izquierda y pulgar señalando a la derecha : perfectos para discusiones en grupo, señalar culpables o simplemente decir “ese mero”.

y : perfectos para discusiones en grupo, señalar culpables o simplemente decir “ese mero”. Mariposa monarca : un emoji visualmente atractivo, muy ligado a la naturaleza y a la migración, especialmente significativa en México.

: un emoji visualmente atractivo, muy ligado a la naturaleza y a la migración, especialmente significativa en México. Meteorito : útil para memes, teorías del fin del mundo o cuando algo “cayó como meteorito” en tu vida.

: útil para memes, teorías del fin del mundo o cuando algo “cayó como meteorito” en tu vida. Pepino : sí, un pepino. Ideal para recetas, bromas internas o dobles sentidos (el internet hará lo suyo).

: sí, un pepino. Ideal para recetas, bromas internas o dobles sentidos (el internet hará lo suyo). Faro de luz : simboliza guía, esperanza o advertencia… y seguro también se usará para indirectas.

: simboliza guía, esperanza o advertencia… y seguro también se usará para indirectas. Cazamariposas : uno de los más curiosos de la lista, perfecto para memes o situaciones de “andar persiguiendo algo imposible”.

: uno de los más curiosos de la lista, perfecto para memes o situaciones de “andar persiguiendo algo imposible”. Goma para borrar: ideal para errores, arrepentimientos o cuando quieras decir “borra eso de tu memoria”.

Emojis

Emojis que podrían cambiar… incluso antes de llegar

Ojo aquí, porque no todo está escrito en piedra. Esta lista es preliminar, lo que significa que Unicode aún puede hacer ajustes antes de lanzar oficialmente los emojis en la versión Emoji 18.0.

Uno de los cambios más comentados es el de la cara con ojos entrecerrados, que podría ser reemplazada por una cara agrietada, una expresión que simbolizaría desgaste emocional, cansancio extremo o sentirse “hecho pedazos”.

De aprobarse este cambio, sería el segundo año consecutivo en el que un emoji se modifica tras la fase de revisión pública, demostrando que las opiniones de los usuarios sí influyen en el resultado final.

Emojis

¿Cuándo llegarán los nuevos emojis a iOS y Android?

Aunque todavía no hay una fecha exacta, todo apunta a que los nuevos emojis de 2026 comenzarán a aparecer a lo largo de este año, primero en actualizaciones de sistema y después en aplicaciones de mensajería y redes sociales.

Como suele pasar, algunos usuarios los verán antes que otros, dependiendo de su dispositivo y versión de sistema operativo.

¿Qué son los emojis y para qué sirven realmente?

Más allá de ser dibujitos simpáticos, los emojis se han convertido en una forma universal de comunicación digital. Sirven para expresar emociones, estados de ánimo, ironía, contexto y hasta para evitar malentendidos en mensajes escritos.

Un emoji puede cambiar por completo el tono de una frase, hacerla más cercana, divertida o clara. Por eso, cada nuevo lanzamiento genera tanta expectativa porque amplía las formas en las que podemos decir lo que sentimos… sin escribir una sola palabra.

AAAT*