Para bailar y cantar: Los Ángeles Azules reinventan “Lejos de la Ciudad” junto a Daniela Spalla

Daniela Spalla y Los Ángeles Azules ponen a bailar a sus seguidores con una nueva versión de “Lejos de la Ciudad”, una canción que conquistó a los fans de la cantante argentina y que ahora llega con el inconfundible ritmo de la cumbia.

Con esta colaboración, la agrupación mexicana suma un nuevo proyecto a su trayectoria junto a otros artistas, mientras Daniela Spalla le da un giro a uno de sus temas más populares para que sus seguidores puedan disfrutarlo desde otra perspectiva.

“Lejos de la Ciudad”

Se lanzó originalmente el 18 de enero de 2024 y se convirtió en uno de los temas destacados de Daniela Spalla. La canción logró posicionarse en los primeros lugares de Spotify.

Además, en diciembre de 2024 tuvo una nueva versión junto al cantante colombiano Camilo, cuyo video superó los cinco millones de reproducciones.

Aunque no ha obtenido premios por este tema, la canción ha logrado conectar con los seguidores de la cantante, quienes ahora pueden escucharla con un sonido distinto gracias a la colaboración con Los Ángeles Azules.

Daniela Spalla y Los Ángeles Azules

La nueva versión entre Daniela Spalla y Los Ángeles Azules ya había generado expectación entre sus seguidores. Ahora, la agrupación mexicana anunció en sus redes sociales que “Lejos de la Ciudad” ya está disponible en plataformas digitales.

“¡YA SALIÓ! Lejos de la Ciudad pero siempre cerca de la #cumbia! Gracias @danielaspalla por invitarnos a darle nuestro toque a esta canción tan especial que ya pueden escuchar en todas las plataformas”.

Con este lanzamiento, el tema suma una nueva interpretación que combina la propuesta musical de Daniela Spalla con el estilo de cumbia que ha distinguido a Los Ángeles Azules.

Usuarios reaccionan a la nueva versión de “Lejos de la Ciudad”

La colaboración le da una nueva faceta a “Lejos de la Ciudad”, pues transforma su sonido para convertirla en una canción ideal para cantar y bailar en una fiesta.

Entre las reacciones de los seguidores destaca el interés por escuchar esta nueva versión, que lleva el tema hacia un ritmo diferente al de su lanzamiento original.

Con este trabajo en conjunto y la versión que Daniela Spalla grabó anteriormente con Camilo, “Lejos de la Ciudad” cuenta con distintas interpretaciones que amplían su propuesta musical y permiten disfrutarla desde otros estilos.

Ahora, la participación de Los Ángeles Azules suma el sabor de la cumbia a una canción que nació dentro de la propuesta pop de la cantante argentina.