Instagram alertará a padres si adolescentes buscan contenido sobre suicidio

La plataforma, propiedad de Meta Platforms, bloquea las búsquedas relacionadas con contenido sobre suicidio o autolesiones cuando se realizan desde cuentas de adolescentes. En su lugar, dirige a los menores a recursos y líneas de ayuda profesional para ofrecer apoyo.

Ahora, la red social sumará una nueva función de alerta para padres de cuentas de adolescentes, con el objetivo de proporcionar a los adultos a cargo información necesaria para apoyar a sus hijos en caso de que requieran ayuda. Cómo funcionarán las nuevas notificaciones

Las notificaciones se enviarán cuando la compañía identifique que el menor ha buscado de forma insistente términos relacionados con el suicidio o la autolesión en un periodo corto, explicó la empresa en un comunicado.

Aunque puede resultar “angustioso” para un padre recibir una alerta de este tipo, la compañía señaló que están diseñadas para ofrecer recursos que ayuden a apoyar a los adolescentes.

Las alertas se activarán si los menores incluyen en sus búsquedas frases que promuevan el suicidio o la autolesión, o que sugieran que quieren hacerse daño. Se enviarán a los padres inscritos en la supervisión de la cuenta del menor, ya sea por correo electrónico, SMS o mensajes de WhatsApp, y se basarán en las búsquedas y actividad del adolescente.

Al tocar la notificación, se abrirá un mensaje en pantalla completa que explicará que el adolescente intentó buscar repetidamente términos relacionados con el suicidio o la autolesión y ofrecerá recursos de especialistas para abordar conversaciones potencialmente delicadas.

Pantallas de Instagram que muestran la nueva notificación dirigida a padres cuando un menor realiza búsquedas reiteradas relacionadas con el suicidio o la autolesión. Excélsior

Implementación por regiones y expansión a IA

Las notificaciones comenzarán a enviarse a padres en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá la próxima semana. Estarán disponibles en otras regiones a finales de este año.

Instagram adelantó que también lanzará alertas parentales similares para “ciertas experiencias con IA” a finales de año. Se avisará a los padres cuando un adolescente intente mantener determinados tipos de conversaciones relacionadas con el suicidio o la autolesión con Meta AI. La empresa aclaró que su chatbot ya está entrenado para responder de forma segura a adolescentes.

Panorama global y cifras oficiales

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años en el mundo.

En 2023, la OMS estimó que más de 700 mil personas mueren cada año por esta causa. En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reportaron que en 2022 el suicidio fue la segunda causa de muerte entre personas de 10 a 14 años y de 20 a 34 años.

En México, el suicidio ha aumentado en los últimos años. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2022 se registraron 8 mil 837 muertes por esta causa, lo que representó una tasa de 6.8 por cada 100 mil habitantes, la más alta desde que se tiene registro. El 81% de los casos correspondió a hombres.

Por grupo de edad, las tasas más elevadas se concentraron en jóvenes de 20 a 24 años, seguidos de adolescentes de 15 a 19 años, segmento en el que el suicidio se ubica entre las principales causas de muerte. Entidades como Chihuahua, Yucatán y Aguascalientes registraron las tasas más altas del país.

La Secretaría de Salud señaló que los trastornos depresivos, el consumo de sustancias y situaciones de violencia o aislamiento social son factores de riesgo relevantes, y mantiene la Línea de la Vida (800 911 2000) como servicio nacional de atención en crisis, disponible las 24 horas.

Meta introdujo en 2022 las herramientas de “supervisión parental” en Instagram, que permiten a los tutores monitorear el tiempo de uso, las cuentas seguidas y las configuraciones de privacidad. La nueva función forma parte de un conjunto más amplio de medidas adoptadas por la compañía tras el endurecimiento de regulaciones en distintos países, como la Online Safety Act en Reino Unido y propuestas legislativas en Estados Unidos, que exigen a las plataformas reforzar la protección de menores frente a contenidos sensibles y riesgos digitales.

