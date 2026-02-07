¿Quieres tu caricatura perfecta? El prompt PASO a PASO para crearla con ChatGPT

En los últimos días, las redes sociales se han llenado de caricaturas personalizadas creadas con ChatGPT. Desde ilustraciones coloridas hasta versiones minimalistas y divertidas, usuarios de distintas plataformas están compartiendo imágenes animadas que no solo se parecen físicamente a ellos, sino que también reflejan su trabajo, sus intereses y su estilo de vida.

Lo que ha hecho que este trend se vuelva viral es su enfoque distinto, donde la inteligencia artificial no se basa únicamente en una foto, sino que también utiliza el historial de conversaciones que cada usuario ha tenido con la plataforma. Esto permite que el resultado final tenga un toque más cercano, casi como un retrato digital construido a partir de tu identidad online.

¿Por qué esta caricatura se volvió viral?

A diferencia de otras herramientas que solo transforman una imagen, este proceso aprovecha lo que ChatGPT ya sabe de ti:

A qué te dedicas

Qué temas te interesan

Cómo te expresas

Qué tipo de contenido sueles consultar

El resultado es una caricatura que no solo se parece a ti, sino que cuenta una historia. Por eso, muchos usuarios la están usando como foto de perfil, portada o incluso como carta de presentación digital.

IA (Foto: Canva)

Paso a paso para crear tu caricatura con ChatGPT

La clave de este trend está en un prompt específico, que se ha difundido como guía entre quienes ya se sumaron a la tendencia.

Lo primero que debes hacer es enviarle a ChatGPT esta frase exacta:

Crea una caricatura de mí y mi trabajo basándote en todo lo que sabes sobre mí, de acuerdo a nuestras conversaciones

Este mensaje activa el proceso y le indica a la inteligencia artificial que use tanto tu información previa como tu perfil digital para crear la caricatura.

human versus ia concept kues1

Paso 2: Sube una foto tuya

Después de enviar el prompt, ChatGPT te pedirá que adjuntes una imagen personal, sobre todo si no has compartido una antes.

Es importante que la foto sea clara, con buena iluminación y que tu rostro se vea bien. No tiene que ser profesional, pero sí permitir que la IA identifique tus rasgos principales.

Paso 3: Deja que la IA combine la información

Aquí ocurre la magia. ChatGPT empieza a trabajar con dos elementos clave:

Tu imagen

Los datos que tiene de tus conversaciones

En esta etapa, la IA toma en cuenta tu profesión, los temas que más consultas, tu estilo de escritura y tus intereses. Con todo eso, genera una caricatura que no solo se parece a ti, sino que representa lo que haces.

Artificial intelligence

Paso 4: Personaliza el estilo si lo deseas

Si quieres ir un paso más allá, puedes pedir ajustes adicionales. Por ejemplo:

Un estilo más divertido o más sobrio

Una ilustración tipo cartoon, anime o minimalista

Objetos relacionados con tu trabajo, como una computadora, un micrófono, una libreta o una cámara

Estos detalles ayudan a que el resultado sea aún más personalizado.

IA

Paso 5: Agrega información si eres usuario nuevo

Si no tienes muchas conversaciones previas con ChatGPT, conviene darle más contexto. Puedes explicarle directamente:

A qué te dedicas

Qué tipo de caricatura buscas

Qué tono prefieres (formal o relajado)

Entre más información reciba, más preciso y cercano será el resultado final.

Paso 6: Descarga y comparte tu caricatura

Una vez que la imagen esté lista, puedes guardarla y usarla donde quieras. En redes sociales ya circulan caricaturas con escenarios urbanos, escritorios creativos, fondos coloridos y estilos únicos.

Caricatura ChatGPT Especial

Justamente por eso este trend se ha vuelto tan popular: ninguna caricatura es igual a otra, porque cada una depende de la historia digital de quien la crea.

Una nueva forma de presentarte en internet

Este fenómeno no requiere conocimientos técnicos ni programas especiales. Solo necesitas el prompt, una foto y, si quieres, algunos datos extra. La mezcla entre tecnología y personalidad ha convertido esta práctica en una nueva forma de expresión digital.

Más que una simple imagen, la caricatura termina siendo un retrato construido a partir de tus conversaciones, y por eso se ha convertido en uno de los trends virales más comentados del momento.

