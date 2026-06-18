Cómo identificar un SMS falso de tu banco antes de caer en una estafa

Los SMS falsos de bancos siguen siendo una de las herramientas favoritas de los delincuentes para obtener datos personales y vaciar cuentas. Aunque muchas personas creen que pueden identificar fácilmente estos mensajes, los métodos utilizados por los estafadores se han vuelto cada vez más sofisticados.

Hoy en día no basta con revisar quién envió el mensaje. Incluso un SMS que parece provenir directamente de tu institución financiera puede formar parte de un intento de fraude bancario.

¿Cómo saber si un SMS del banco es falso? Canva

Así puedes saber que un SMS es falso

Uno de los primeros indicios de que estás frente a un mensaje fraudulento es la presencia de enlaces sospechosos.

Los delincuentes suelen incluir ligas que llevan a páginas diseñadas para imitar los portales oficiales de los bancos. El objetivo es que la víctima introduzca información confidencial, como contraseñas, números de tarjeta, códigos de seguridad o NIP.

Si recibes un mensaje que te invita a hacer clic en un enlace para verificar movimientos, actualizar datos o desbloquear una cuenta, es importante actuar con cautela.

Los expertos en seguridad digital recuerdan que los bancos nunca solicitan contraseñas, NIP o claves de acceso mediante mensajes de texto. Tampoco suelen enviar enlaces para que los clientes ingresen directamente a una plataforma de banca en línea.

Otro elemento común es el uso de direcciones web extrañas. Algunos enlaces contienen combinaciones de letras y números sin sentido, dominios desconocidos o versiones alteradas del nombre de una institución financiera.

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La urgencia es una de las principales trampas

La mayoría de las campañas de phishing bancario apelan al miedo o la preocupación.

Por eso es frecuente encontrar mensajes con frases como:

"Se detectó un cargo no reconocido".

"Su cuenta será bloqueada".

"Verifique sus datos inmediatamente".

"Tiene una transferencia pendiente de validación".

El objetivo es generar presión para que la persona actúe impulsivamente y haga clic en el enlace sin analizar la situación.

Los ciberdelincuentes saben que cuando alguien cree que su dinero está en riesgo, es más probable que tome decisiones rápidas.

Ante cualquier mensaje de este tipo, lo recomendable es detenerse unos minutos y verificar la información directamente con el banco utilizando los canales oficiales.

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El fraude que hace parecer auténticos los mensajes

Una de las técnicas más difíciles de detectar es el llamado SMS Spoofing.

Este método permite que los delincuentes manipulen la identificación del remitente para que el mensaje aparezca en el mismo historial donde normalmente llegan las notificaciones legítimas del banco.

En otras palabras, el SMS puede mostrarse junto a alertas reales de movimientos, pagos o compras realizadas con tus tarjetas.

Esto provoca que muchas personas bajen la guardia porque asumen que el mensaje es auténtico al verlo dentro de una conversación que reconocen.

Sin embargo, el hecho de que el remitente parezca legítimo no garantiza que el contenido sea seguro. Por eso es importante revisar cuidadosamente lo que dice el mensaje y desconfiar si solicita información personal o redirige a sitios externos.

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Qué hacer si recibes un mensaje sospechoso

Si crees que recibiste un mensaje falso de tu banco, los especialistas recomiendan seguir algunas medidas básicas:

No responder al SMS.

No abrir enlaces incluidos en el mensaje.

No proporcionar datos personales ni bancarios.

No descargar archivos adjuntos.

Verificar la información directamente con la institución financiera.

La forma más segura de hacerlo es llamando a los números de atención al cliente oficiales, los cuales generalmente aparecen al reverso de las tarjetas de débito o crédito.

También es posible ingresar manualmente a la aplicación oficial del banco o acudir a una sucursal para confirmar cualquier alerta relacionada con la cuenta.

Además, organismos como la CONDUSEF suelen emitir recomendaciones y alertas de seguridad sobre nuevas modalidades de fraude que afectan a los usuarios de servicios financieros.