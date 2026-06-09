¿Te preocupa lo que tus hijos pueden encontrar en internet desde un iPhone? Apple presentó durante la WWDC 2026 una nueva herramienta que permitirá a los padres aprobar páginas web antes de que los menores puedan visitarlas.

La función forma parte de una actualización más amplia de los controles parentales que también incluirá cambios en mensajes, aplicaciones y tiempo de uso de los dispositivos.

La compañía explicó que estas novedades llegarán a iPhone, iPad y Mac a través de futuras actualizaciones de software previstas para otoño y estarán enfocadas en ofrecer a las familias más herramientas para gestionar la experiencia digital de niños y adolescentes.

¿Cómo evitar que tus hijos entren a páginas para adultos en iPhone? Así podrás aprobar solicitudes Reuters

Así funcionará la aprobación de páginas web en iPhone

La principal novedad anunciada por Apple se llama Navegación bajo Permiso.

Con esta herramienta, cuando un menor quiera entrar a un sitio web nuevo desde Safari, podrá enviar una solicitud a sus padres para pedir autorización. Una vez recibida la petición, ellos decidirán si permiten o no el acceso a esa página.

La idea es que los menores no puedan entrar libremente a cualquier sitio nuevo sin que los padres tengan la posibilidad de revisarlo primero.

Esta función estará disponible en iPhone, iPad y Mac, por lo que el control podrá mantenerse incluso si el menor utiliza distintos dispositivos dentro del ecosistema Apple.

¿Cómo evitar que tus hijos entren a páginas para adultos en iPhone? Así podrás aprobar solicitudes Apple

¿Cómo evitar que tus hijos entren a páginas para adultos en iPhone?

Apple ya cuenta con herramientas para limitar el acceso a contenido para adultos, pero la nueva función añade una capa adicional de supervisión.

Además de los filtros existentes, los padres podrán decidir qué nuevos sitios web pueden visitar sus hijos antes de que accedan a ellos desde Safari. Esto permitirá tener un mayor control sobre la navegación y evitar el acceso a páginas que consideren inapropiadas para su edad.

La herramienta formará parte de las llamadas cuentas para menores, perfiles diseñados para activar automáticamente distintas protecciones según la edad del usuario.

Estas cuentas incluyen restricciones para sitios web para adultos, controles sobre contenido multimedia y limitaciones relacionadas con aplicaciones descargadas desde el App Store.

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Apple quiere dar más control a los padres

Las novedades anunciadas durante la WWDC 2026 no se limitan a la navegación web.

Apple también permitirá a los padres gestionar con quién pueden comunicarse sus hijos mediante Mensajes, FaceTime y llamadas telefónicas. Cuando un menor quiera contactar a una persona nueva, los responsables podrán solicitar que primero se envíe una petición de autorización.

La compañía también facilitará la configuración inicial de dispositivos para menores, permitiendo que los padres decidan qué aplicaciones estarán disponibles desde el primer momento y cuáles podrán agregarse más adelante.

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Habrá cambios en mensajes y contenido sensible

Otra de las novedades anunciadas afecta a la función Seguridad en la Comunicación.

Actualmente, esta herramienta puede detectar imágenes con desnudez y difuminarlas automáticamente cuando son enviadas o recibidas por menores. Con la actualización presentada por Apple, también podrá intervenir cuando detecte imágenes o videos con contenido violento o sangriento.

La protección permanecerá activada por defecto para usuarios menores de 18 años.

De esta manera, los dispositivos podrán ofrecer una capa adicional de protección frente a contenidos que podrían resultar inapropiados para niños y adolescentes.