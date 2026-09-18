Tenía 17 años con el mismo refrigerador y la tecnología le cambió la rutina

Durante 17 años, el refrigerador de Carolina Fuentes fue parte de la vida cotidiana de su familia. La diseñadora gráfica lo acompañó durante diferentes etapas y, aunque el electrodoméstico seguía funcionando, llegó el momento de conocer una nueva forma de vivir la tecnología dentro de casa.

La oportunidad llegó a través de Life Genius, una comunidad digital que reúne a miles de personas interesadas en compartir consejos, experiencias y recomendaciones relacionadas con el hogar. Carolina formó parte de esta comunidad y terminó convirtiendo su participación en una experiencia inesperada. Una comunidad que conecta tecnología y vida cotidiana

Más allá de intercambiar ideas, libros, videojuegos o fotografías, las comunidades digitales también pueden convertirse en espacios para aprender a aprovechar mejor la tecnología. En el caso de Genius, el objetivo es compartir consejos relacionados con limpieza, diseño de interiores y soluciones para hacer más sencillo el funcionamiento del hogar.

Para Carolina, esa experiencia tuvo una recompensa especial: ganó un refrigerador LG de nueva generación. Después de casi dos décadas con el mismo electrodoméstico, el cambio significó mucho más que renovar un equipo de la cocina.

La nueva tecnología incorporada al refrigerador busca facilitar algunas de las tareas que forman parte de la rutina. Entre sus funciones se encuentra InstaView, que permite observar el interior sin necesidad de abrir la puerta, así como la posibilidad de recibir notificaciones en el teléfono cuando esta permanece abierta.

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Menos pendientes para recuperar tiempo

La incorporación de estas herramientas también cambia la manera en que se interactúa con un electrodoméstico. Consultar el interior sin abrirlo, recibir alertas a distancia o contar con funciones conectadas puede reducir pequeñas preocupaciones que aparecen durante el día.

Para alguien que trabaja en áreas creativas, como Carolina, ese tiempo puede convertirse en algo todavía más valioso: espacio para desarrollar proyectos, concentrarse en el trabajo o simplemente disfrutar momentos con la familia.

La evolución de los electrodomésticos inteligentes apunta precisamente hacia esa idea: que la tecnología no agregue complejidad, sino que ayude a resolver algunas de las tareas cotidianas de manera más sencilla.

Después de 17 años con el mismo refrigerador, Carolina descubrió que modernizar un electrodoméstico también puede significar cambiar la relación con las actividades del hogar. Y cuando algunas de esas pequeñas preocupaciones dejan de ocupar nuestra atención, queda más espacio para dedicarlo a la creatividad, los proyectos personales y las personas que forman parte de nuestra vida.