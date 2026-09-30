CleverTap nombra a Lohran Queiroz como vicepresidente para América Latina

CleverTap , la plataforma todo en uno de retención de clientes impulsada por CleverAI™, anunció hoy el nombramiento de Lohran Queiroz como vicepresidente para América Latina. El anuncio se realizó el 30 de septiembre de 2026 en São Paulo, ciudad donde el ejecutivo establecerá su base de operaciones.

Desde esta posición, Lohran Queiroz liderará la estrategia de crecimiento de la compañía en la región. Sus objetivos principales incluyen ampliar la presencia de mercado, fortalecer las relaciones con socios y clientes actuales, y acelerar la implementación de soluciones de interacción impulsadas por inteligencia artificial.

El nuevo vicepresidente aporta más de 15 años de experiencia en la industria tecnológica. Su trayectoria profesional destaca por el liderazgo en ventas, estrategias de comercialización y la gestión de relaciones con clientes empresariales. Antes de incorporarse a CleverTap, ocupó un puesto directivo en Oracle, donde contribuyó al desarrollo de equipos y al establecimiento de alianzas estratégicas.

En esta etapa, Lohran se enfocará en facilitar que las marcas utilicen datos y automatización para optimizar la personalización de sus servicios. Asimismo, tendrá la responsabilidad de promover el conocimiento y la adopción de CleverAI™, el motor de toma de decisiones en tiempo real de la organización.

"América Latina es uno de los mercados de crecimiento más importantes para CleverTap, y seguimos invirtiendo en la región con un liderazgo sólido, equipos dedicados y un claro enfoque en generar impacto para nuestros clientes", afirmó Sunil Thomas, cofundador y CEO de CleverTap. "Lohran aporta una amplia experiencia regional, un sólido liderazgo en tecnología empresarial y la disciplina operativa necesaria para impulsar nuestra próxima fase de crecimiento en América Latina".

Por su parte, Lohran Queiroz declaró: "Estoy muy entusiasmado de incorporarme a CleverTap en una etapa tan importante de crecimiento tanto para la empresa como para el mercado latinoamericano. Las marcas de toda la región buscan formas más inteligentes de comprender, interactuar con sus clientes y fidelizarlos".

CleverTap es una plataforma todo en uno de engagement de clientes que ayuda a las marcas a ofrecer experiencias personalizadas y en tiempo real a través de distintos canales. Impulsada por CleverAI™, CleverTap permite que las empresas comprendan a fondo a sus clientes, automaticen el engagement, mejoren la retención e impulsen un crecimiento sostenible. Con la confianza de marcas de consumo líderes a nivel mundial, CleverTap ayuda a las compañías a convertir los datos de sus clientes en engagement significativo y valor a largo plazo.

Los más de 2.000 clientes de CleverTap incluyen a RecargaPay, Nequi, Banco Azteca, elektra.mx, Electronic Arts, TiltingPoint, MobilityWare, TED, English Premier League, Carousell, Papa John's y Tesco.

Respaldada por inversionistas líderes como Peak XV Partners, Tiger Global, Accel, CDPQ y 360 One, la compañía tiene su sede en San Francisco, California, con presencia en Medio Oriente, Asia y América Latina.