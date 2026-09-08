Canciones del tráiler de GTA 6 rompen récords de escuchas en Spotify

El inminente lanzamiento de GTA 6, programado para el 19 de noviembre, provocó un fenómeno musical masivo en todo el mundo. El reciente vistazo extendido del videojuego catapultó las reproducciones de su banda sonora en las principales plataformas digitales. Millones de usuarios de PS5 y Xbox Series X|S consumen obsesivamente cada detalle disponible mientras llega la fecha oficial. Este furor impactó de forma directa en los números de varios artistas clásicos y contemporáneos.

La comunidad de videojugadores demostró su poder de influencia al llevar canciones olvidadas directamente a la cima de las listas actuales. El impacto del título desarrollado por Rockstar Games traspasó las barreras de la industria interactiva y sacudió el negocio musical. Las estadísticas recientes muestran incrementos astronómicos en las búsquedas y reproducciones de los temas incluidos en los avances promocionales.

La música del GTA 6 ya causa sensación. Foto: Rockstar Games

El impacto comercial en Spotify

El portal especializado EDM.com reportó cifras sorprendentes tras la publicación del nuevo video promocional de la saga. El tema R&B de los años ochenta ‘But I Think it’s a Dream’ de Captain & Tennille, encargado de cerrar el avance, registró un aumento del 130,730% en reproducciones. Los fanáticos también agregaron esta pista a sus colecciones personales, lo que generó un impulso adicional del 885,400% en playlists.

Este crecimiento exponencial representa ingresos millonarios para los titulares de los derechos musicales a nivel internacional. Spotify paga actualmente entre 0.003 y 0.005 dólares por cada reproducción en su plataforma de streaming. La viralización repentina de esta pieza asegura ganancias imprevistas para los creadores de una obra con varias décadas de antigüedad.

El gamplay de GTA 6 mostró gráficos impresionantes. Foto: Rockstar Games

Los ritmos electrónicos también encontraron un espacio vital en esta revolución digital impulsada por los jugadores. El dúo de house Bob Moses y Elderbrook logró resultados espectaculares con su canción colaborativa ‘Inner Light’. Tras musicalizar otra sección del tráiler, el tema experimentó un salto del 1,070% en escuchas directas y un incremento del 4,155% en listas de reproducción.

Una tradición musical inquebrantable

La legendaria agrupación británica Depeche Mode no se quedó atrás en esta nueva ola de popularidad virtual. Su tema clásico ‘People are People’ sonó durante los intensos minutos de acción del videojuego y logró subir un 190% en reproducciones globales. Además, los usuarios incluyeron la icónica pista en sus recopilaciones, marcando un salto del 700% en las listas de la aplicación sueca.

Este nivel de influencia no resulta nuevo para la franquicia más exitosa del entretenimiento digital. Durante el estreno del primer tráiler oficial, los seguidores desataron una fiebre similar por la canción ‘Hot Together’, interpretada por las Pointer Sisters en 1986. La desarrolladora demostró nuevamente su talento curatorial para revivir obras maestras de distintas épocas musicales.

Lucía y Jason protagonizarán GTA 6. Foto: Rockstar Games

El nuevo título mantendrá la tradición de ofrecer un abanico sonoro diverso a través de sus emblemáticas estaciones de radio. La selección musical abarcará múltiples géneros sonoros, desde el rock clásico hasta la música dance más vanguardista. La compañía ya confirmó la participación de artistas de talla internacional como Tom Petty, Tate McRae, David Lee Roth y Blue Oyster Cult.

Las voces latinas y alternativas también formarán parte fundamental del extenso catálogo auditivo de esta nueva entrega. Figuras de renombre mundial como Róisín Murphy y Bad Bunny pondrán el ritmo a las calles virtuales del juego. Las emisoras prometen acompañar a los jugadores con una banda sonora histórica a partir del 19 de noviembre.