Una cafetería sin humanos ya es realidad: en esta ciudad la IA se encarga de todo

En un tranquilo barrio de Estocolmo, una cafetería está llamando la atención por una razón que va más allá de su café o su decoración minimalista. Aunque a simple vista parece un local moderno con tostadas de aguacate y lattes espumosos, lo que realmente la hace única es que está dirigida por una inteligencia artificial.

Se trata del Andon Café, un experimento impulsado por la empresa Andon Labs, donde una IA llamada “Mona” se encarga de prácticamente todo, desde la gestión financiera hasta la contratación de empleados.

El sistema funciona a través de Google Gemini, que actúa como el "cerebro" del negocio.

La IA que contrata, decide y administra

“Mona” no es solo un asistente digital. Es, en términos prácticos, la jefa del lugar. Fue programada para administrar la cafetería de manera rentable y autónoma.

Entre sus tareas está elegir proveedores, diseñar el menú, gestionar inventarios e incluso contratar personal. De hecho, fue la propia IA quien publicó ofertas laborales en plataformas como Indeed y LinkedIn, entrevistó candidatos y tomó decisiones finales.

Uno de los empleados, Kajetan Grzelczak, relató que inicialmente pensó que la oferta era una broma, especialmente porque fue publicada el 1 de abril. Sin embargo, tras una entrevista de 30 minutos con la IA, consiguió el puesto.

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Errores que revelan los límites de la tecnología

Aunque el experimento ha sido funcional, no ha estado exento de fallas. Una de las más visibles está en el manejo de inventario.

Detrás del mostrador, un estante apodado "el muro de la vergüenza" acumula compras innecesarias realizadas por la IA con litros de aceite de oliva, grandes cantidades de tomates en conserva, leche de coco y miles de servilletas que no forman parte del menú.

Con esto no podemos hacer nada, comenta el empleado mientras muestra los productos acumulados.

Estos errores evidencian que, aunque avanzada, la inteligencia artificial aún enfrenta desafíos en tareas prácticas y contextuales.

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Un experimento que abre preguntas éticas

Más allá de la innovación, el proyecto plantea interrogantes importantes. ¿Puede una IA ser una jefa justa? ¿Qué pasa con los derechos laborales cuando el empleador es un algoritmo?

Según explicó Hanna Petersson, integrante del equipo técnico de Andon Labs, el objetivo es precisamente explorar estos dilemas.

Queremos probarlo antes de que sea una realidad y ver qué cuestiones éticas surgen cuando, por ejemplo, una IA emplea a seres humanos, señaló.

Algunas de estas preocupaciones ya han salido a la luz. Por ejemplo, los empleados aseguran que la IA envía mensajes a cualquier hora del día, no respeta del todo los tiempos de descanso y, en ocasiones, solicita adelantos de dinero para compras del negocio.

Clientes curiosos y una experiencia diferente

A pesar de todo, la cafetería ha despertado gran interés. En su primera semana de operación, ha recibido entre 50 y 80 clientes diarios, muchos de ellos atraídos por la novedad.

Dentro del local, una pantalla muestra en tiempo real las finanzas del negocio, mientras que los clientes pueden interactuar directamente con la IA a través de un teléfono para hacer pedidos.

Algunos visitantes, como la investigadora Urja Risal, ven este experimento como una oportunidad para entender mejor el impacto de la tecnología en la vida cotidiana.

Se dice mucho que la IA está a punto de quitarnos trabajo, pero ¿cómo sería en la práctica?, cuestiona.

La IA en 2026: de herramienta a protagonista

Este caso no es aislado, sino parte de una transformación más amplia. En 2026, la inteligencia artificial ha evolucionado de ser una simple herramienta a convertirse en un agente activo en la sociedad.

Tecnologías como GPT-4 o Gemini ya no solo responden preguntas, sino que toman decisiones, planifican tareas y ejecutan acciones en entornos reales.

Desde hogares inteligentes hasta sistemas de salud predictiva, la IA está cada vez más integrada en la vida diaria.

.¿El futuro del trabajo ya llegó?

El experimento del Andon Café deja una pregunta abierta: ¿estamos listos para un mundo donde las máquinas no solo ayudan, sino que lideran?

Si bien la tecnología promete eficiencia y nuevas oportunidades, también plantea retos en términos de regulación, ética y derechos laborales.

Por ahora, esta cafetería funciona como un laboratorio real donde se prueba una idea que, hasta hace poco, parecía sacada de la ciencia ficción.

Y aunque aún hay errores, lo cierto es que el futuro ya comenzó… y viene acompañado de inteligencia artificial.

Con información de AFP

AAAT*