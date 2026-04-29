¿Sabes cómo se programan miles de lightsticks para que cambien de color al mismo tiempo? Y es que en un concierto de K-pop, lo primero que nota el espectador no es el escenario, sino el mar de luces que emana de las manos de los miles de asistentes.

Los lightsticks, esos dispositivos luminosos con diseños únicos para cada grupo, no son simples linternas con pilas; son piezas de ingeniería tecnológica de precisión capaces de transformar un estadio oscuro en una pantalla gigante de pixeles humanos.

El control masivo de estos dispositivos es un prodigio de la comunicación inalámbrica. No se trata de que cada fan presione un botón al mismo tiempo, sino de un sistema centralizado que toma el control total de los dispositivos.

Esta sincronización es el resultado de años de desarrollo en protocolos de comunicación de corto alcance y software especializado que permite a los ingenieros de iluminación "dibujar" figuras y palabras utilizando a la audiencia como lienzo.

Entender cómo se programan estas luces es entender el delicado equilibrio entre el control técnico de las agencias de entretenimiento y el poder simbólico que los fans tienen en sus manos.

¿Cómo se programan las lightsticks para un concierto? ChatGPT

¿Cómo se compone una lightstick?

Para entender la sincronización masiva de lightstick, primero debemos mirar dentro de estos dispositivos. Un lightstick moderno de grupos como BTS (Army Bomb), SEVENTEEN (Carat Bong) o BLACKPINK (Bi-ping-bong) es, esencialmente, un nodo de red inalámbrica.

Un dispositivo de cuarta o quinta generación contiene:

Microcontrolador (MCU): el cerebro que procesa las órdenes.

Módulo Bluetooth Low Energy (BLE): para conectarse con aplicaciones móviles y sistemas centrales.

Sensor de Radiofrecuencia (RF): utilizado en estadios para recepciones de largo alcance.

LEDs RGB: capaces de reproducir millones de combinaciones de colores.

Acelerómetro: algunas versiones detectan el movimiento para cambiar el ritmo del parpadeo.

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¿Cómo funcionan los lightstick?

El gran misterio para muchos fans es cómo llega la señal a su asiento. Existen dos métodos principales que las empresas de tecnología como Fanlight o Vibe utilizan para orquestar estos espectáculos.

Este es el método que requiere que el usuario sincronice su lightstick con una aplicación oficial antes del concierto. Al ingresar su sección, fila y asiento en la app, el sistema sabe exactamente dónde se encuentra cada dispositivo.

Ventaja: permite crear efectos de mapeo (escribir el nombre del grupo con luces en las gradas).

permite crear efectos de mapeo (escribir el nombre del grupo con luces en las gradas). Desventaja: la saturación de señales Bluetooth en un espacio cerrado puede causar retrasos o fallos en la conexión.

Muchos ingenieros prefieren usar frecuencias de radio específicas que no interfieren con el Wi-Fi o los celulares. El estadio se equipa con potentes transmisores que envían paquetes de datos a todos los dispositivos simultáneamente. Es una señal de "difusión" (broadcast): el transmisor dice "todos a color verde ahora", y todos los dispositivos que escuchan esa frecuencia reaccionan al instante.

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Efectos especiales de las lightstick

Programar un concierto de tres horas requiere miles de líneas de código. Los ingenieros utilizan protocolos como DMX512 o Art-Net, que son los estándares de la industria de la iluminación profesional, adaptados para dispositivos de consumo masivo.

Un reto crítico en los conciertos es la latencia. Si la señal tarda 0.5 segundos de más en llegar a la última fila, el efecto visual se rompe. Para solucionar esto, los ingenieros utilizan repetidores de señal colocados estratégicamente por todo el estadio, asegurando que la onda de radio o la señal Bluetooth llegue a todos los sectores de forma casi instantánea.

¿Qué se espera de los lightsticks en el futuro?

Algunas agencias están experimentando con usar la linterna y la pantalla del celular del fan como complemento al lightstick en el futuro. Mediante una señal ultrasónica (imperceptible para el oído humano pero captada por el micrófono del móvil), el teléfono se sincroniza con el show de luces del estadio, creando una red de pixeles aún más densa.

Los nuevos prototipos incluyen pequeñas pantallas que pueden mostrar mensajes personalizados enviados por el equipo de producción, permitiendo que el artista "hable" a través de las luces de sus fans.

La programación de miles de lightsticks para que cambien de color al mismo tiempo en un concierto de K-pop se basa en una red compleja de microcontroladores y protocolos de comunicación. ¡Pero nada de esto funciona sin la colaboración del público!