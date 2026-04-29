‘Low Income Instagram’: ¿la ‘estética’ en redes disfrazada de clasismo?

¿Qué significa que tu Instagram se vea ‘low income’? De acuerdo con usuarios en redes sociales, esta forma estética puede catalogarte como ‘pobre’ pero, ¿se trata de algo real o de una definición disfrazada de clasismo?

Durante más de una década, Instagram ha sido el escaparate por excelencia de una vida que parece sacada de un catálogo de lujo inalcanzable. Filtros perfectamente calibrados, desayunos en terrazas, ropa perfecta y una iluminación que desafía las leyes de la física han sido los estándares de oro para cualquier usuario que deseara "tener éxito" en la plataforma tecnológica.

Feeds curados para demostrar que tu vida es perfecta y a la que no muchos tienen acceso, mostrando un estilo de vida aspiracional, es la tendencia que ha marcado las redes sociales; salir de este concepto lleva a vergüenza y a, aparentemente, ser un impedimento para crear comunidad en línea.

¿Democratizar el contenido, recordando que la mayoría de los seres humanos no viven entre lujos, es ahora sinónimo de ‘pobreza’?

¿Qué es el Low Income Instagram? Canva

¿Cómo es un Low Income Instagram?

Una cuenta de Instagram que se ve low income, básicamente es aquella donde se publica el día a día de una persona, sin seguir una estética o ser visualmente agradable. Al mismo tiempo, las personas pueden darse cuenta de si alguien tiene una cuenta ‘pobre’ porque publica demasiadas historias, utilizan muchos filtros y comparten un exceso de información en su biografía.

Tal parece que la cotidianidad, carruseles de fotos que no guardan una relación estética entre sí, imperfección en fotos y filtros y, básicamente, lo ‘estéticamente feo’ puede categorizarte como low income en redes sociales.

¿Qué es el Low Income Instagram? Canva

¿Una crítica estética disfrazada de clasismo?

El término Low Income Instagram está siendo explotado en videos de redes sociales como TikTok para utilizarse de forma literal, clasificando a los usuarios como ‘pobres’, al menos visualmente, pues no encajan en la "curaduría excesiva" que deberían.

Si bien no es una regla escrita, un feed de Instagram perfecto no debe mostrar más de lo que debería; copiar tendencias y lo que hacen influencers o celebridades en sus cuentas es prioridad. Pero, ¿esta idea para parecer importante o exclusivo realmente importa?

La principal crítica al concepto low income es cómo se utiliza el término para disfrazarlo de clasismo en redes sociales, comparando y juzgando a los demás a través de lo que publican en sus cuentas. Y, al mismo tiempo, categorizándolos por no cumplir con el trend aesthetic.

Sin embargo, también comienza una romantización de lo low income, pues hay personas que utilizan esta idea como su propia estética, para parecer "interesantes" o "rebeldes".

¿Qué es el Low Income Instagram? Canva

El fin de la era aspiracional en redes sociales

De acuerdo con algunos usuarios, la era aspiracional y perfectamente curada de redes sociales debe terminar. Ya no se trata de mostrar la mejor versión de uno mismo, sino la versión más honesta.

El cansancio proviene de saber que detrás de esa foto perfecta hubo 50 intentos, un equipo de edición y, probablemente, una deuda bancaria para pagar el viaje. Uno de los motores de esta tendencia es el deseo de volver a los orígenes de la aplicación.

Cuando Instagram nació en 2010, era una plataforma para compartir fotos de lo que estabas haciendo en ese momento, con filtros saturados y poca planeación. Es así que la generación Z que está liderando este fin de lo aspiracional busca volver a un baño de realidad en redes.

El concepto ‘Low Income Instagram’ no debe disfrazarse de clasismo, sino de una forma común de utilizar una red social cuyo objetivo fue precisamente ese: mostrar la realidad del momento