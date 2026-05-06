LG suma sellos sustentables a su línea de televisores 2026

La industria tecnológica de consumo atraviesa una transformación donde el rendimiento técnico ya no es el único indicador de éxito. LG Electronics ha consolidado esta visión al obtener múltiples certificaciones ecológicas de organismos internacionales para su línea de televisores 2026, una estrategia que busca mitigar el impacto ambiental desde la manufactura hasta el desecho de los dispositivos.

“Nuestra línea de televisores 2026 demuestra cómo la responsabilidad ambiental y el desempeño premium pueden converger de manera significativa”, afirmó Lee Choong-hwoan, director del Negocio de Pantallas de LG Media Entertainment Solution Company.

El fabricante surcoreano ha centrado sus esfuerzos en la reducción de la huella de carbono, logrando que sus modelos OLED reciban las certificaciones Reducing CO2 y Measured CO2 por parte de Carbon Trust por sexto año consecutivo. Esta consultora independiente analiza el ciclo de vida completo de cada unidad, validando que la tecnología autoemisiva de LG, al prescindir de paneles de retroiluminación, requiere menos componentes y materiales. De acuerdo con la compañía, este enfoque permite que sus productos representen “avances medibles en la forma en que diseñamos, desarrollamos y gestionamos nuestros productos a lo largo de todo su ciclo de vida”.

En términos de eficiencia de materiales, la organización global Intertek otorgó la certificación Resource Efficiency a ocho series de la nueva línea de televisores. Este reconocimiento se basa en evaluaciones críticas sobre el uso de energía y la integración de contenido reciclado en la cadena de suministro. La empresa proyecta que sus televisores OLED logren "reducir el consumo de plástico en aproximadamente 15 mil toneladas y emisiones de CO2 en alrededor de 80 mil toneladas durante 2026" en comparación con la producción de modelos LCD tradicionales.

La gestión del residuo electrónico se ha convertido en un pilar de la operación de LG en mercados clave. Por cuarto año consecutivo, la organización Korea’s E-Cycle Governance clasificó a diversos modelos como E-Cycle Excellent Products, destacando su facilidad de desmontaje y la reducción de sustancias peligrosas. Esta certificación se extendió por primera vez a la línea lifestyle, incluyendo el modelo StanbyME 2 de 32 pulgadas, lo que demuestra que la firma busca “la expansión en el uso de plásticos reciclados provenientes de materiales postconsumo” en todas sus categorías.

Tendencias

La eficiencia energética durante el uso cotidiano también registró hitos relevantes para la marca en el mercado europeo. Los modelos OLED evo G6 de 83 pulgadas y la serie C6 de gran formato alcanzaron por primera vez la clasificación "D" en la Etiqueta Energética de la Unión Europea, un estándar riguroso que presiona a los fabricantes hacia un menor consumo eléctrico. Este avance se suma a la meta corporativa de recuperar materiales, pues en el último trienio LG ha "reciclado aproximadamente 20 mil toneladas de plástico al final de su vida útil" en todo su portafolio de televisores.

Los esfuerzos de LG en 2026 reflejan una tendencia donde la economía circular es parte integral del diseño industrial. La compañía ha subrayado que estas validaciones externas por parte de Carbon Trust, Intertek y E-Cycle Governance no son metas finales, sino parte de una estructura que busca "la reducción de emisiones de CO2, el impulso a ahorros de carbono y la expansión en el uso de plásticos reciclados". Con la serie G6 y C6 liderando el despliegue tecnológico, la firma apuesta por un modelo de negocio donde la calidad de imagen coexista con una reducción drástica de la carga ambiental global.