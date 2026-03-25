Apple anuncia Tap to Pay en iPhone, ahora en México

Esta función, presentada por Apple en 2022, permite que los comercios usen un iPhone como una especie de terminal punto de venta, es decir, el smartphone puede hacer cobros a través de la tecnología Near Field Communication (NFC) a billeteras como Apple Pay o tarjetas de crédito y débito sin contacto.

Dicha tecnología también utiliza las funciones integradas de seguridad y privacidad del iPhone para ayudar a proteger los datos del negocio y de los clientes. Esto significa que Apple no almacena los números de tarjeta ni la información de las transacciones en el dispositivo ni en sus servidores.

“México marca un hito importante al convertirse en el primer país de América Latina en habilitar Tap to Pay con iPhone”, aseguró el director general de Adyen en México, Fabricio Moreno.

En conferencia, consideró que esta tecnología responde a las necesidades de los consumidores quienes buscan experiencias de pago rápidas, seguras y sin fricción.

Datos de Adyen indican que 77% de los consumidores mexicanos esperan experiencias fluidas entre canales físicos y digitales, a lo que se añade que 12.49% depende exclusivamente de su cartera digital para hacer pagos.

A esto se añade que, en el país, la tendencia es disminuir el uso de efectivo. Esto se refleja en que, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, el uso de efectivo pasó de 90% en 2021 a 78% en 2024, mientras que Deloitte prevé que dicho porcentaje baje hasta 31% para 2030.

“Aunque se trata de métricas distintas, ambas reflejan la misma dirección de que el efectivo está disminuyendo y esto impulsa otros métodos de pago”, añadió.

Moreno consideró que la llegada de esta nueva opción también beneficia a los comercios, ya que tendrán una mayor capacidad operativa y estarán listos para hacer frente a un mayor número de consumidores, sobre todo extranjeros, durante la Copa Mundial de Futbol.

“Esta tecnología de Tap to Pay de iPhone ya está disponible en 33 mercados y ahora también está habilitada en México.”

Fabricio Moreno

Director general de Adyen en México

El proceso

Recordó que Adyen es un proveedor de tecnología de pagos para grandes empresas, lo que significa que ofrece la implementación de Tap to Pay en iPhone para que otras compañías, como Fintech, pueda brindar esta función a los comercios.

Muestra de ello es que Visa y plataformas como Mercado Pago y Clip anunciaron la disponibilidad de Tap to Pay en iPhone para pequeños comercios, profesionales independientes y emprendedores.

Pedro Rivas, director general de Mercado Pago, detalló que los comercios interesados podrán habilitar la aceptación de pagos sin contacto a través de la aplicación de Mercado Pago en iOS en un iPhone XS o modelos posteriores con la versión más reciente de iOS.

Adicionalmente, deberán completar el proceso de registro y verificación de cuenta dentro de la aplicación cuando corresponda.

¿Cómo funciona?

- Ingresa el monto a cobrar en la aplicación Clip o Mercado Pago

- Selecciona la opción de pago Tap to Pay en iPhone

- El cliente acerca su tarjeta sin contacto o billetera digital compatible al iPhone

- Confirma el pago y envía el recibo digital