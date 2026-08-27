Ahrefs lanza Letaido como espacio de trabajo con agentes de IA para equipos de marketing
La plataforma permite a las agencias y departamentos de marketing automatizar flujos de trabajo.
Ahrefs ha lanzado Letaido, un espacio de trabajo impulsado por agentes de IA diseñado específicamente para equipos de marketing y agencias. La nueva plataforma permite a los profesionales planificar y ejecutar proyectos de marketing completos, abarcando desde la investigación y el análisis de datos hasta la automatización de tareas y la publicación del resultado final dentro de un entorno colaborativo.
"La plataforma de marketing con IA que necesitábamos no existía. Así que la construimos", afirma Tim Soulo, CMO de Ahrefs.
A diferencia de los asistentes de IA generalistas, Letaido tiene acceso directo a los datos de Ahrefs y está entrenado con el conocimiento de marketing y SEO del equipo de la compañía. Esta característica le permite construir herramientas, informes, dashboards y automatizaciones utilizando datos de Site Explorer, Keywords Explorer, Site Audit, Rank Tracker y Brand Radar, sin coste adicional por API.
Entre sus funcionalidades, Letaido ofrece habilidades preconfiguradas basadas en la metodología de Ahrefs, permitiendo a los profesionales trabajar con criterios técnicos desde el primer día. Asimismo, los usuarios pueden alternar entre diferentes modelos de IA según la tarea, ya sea para escritura, análisis de datos o construcción de aplicaciones, optimizando así el consumo de créditos. La plataforma cuenta además con memoria persistente, lo que permite crear una base de conocimiento personalizada con guías de voz de marca o contenido previo.
Letaido facilita la conectividad con herramientas externas como Slack, HubSpot, Notion y WordPress. Los dominios, palabras clave y competidores que el usuario ya rastrea en Ahrefs son los mismos sobre los que trabajan los agentes de Letaido desde el inicio. Toda la información queda organizada en una consola centralizada que evita la dispersión de los historiales de conversación.
Como entorno colaborativo, los equipos pueden trabajar sobre los mismos proyectos, publicar aplicaciones o dashboards internamente o para clientes, y gestionar el trabajo generado por IA de manera estructurada. La infraestructura de la plataforma permite que los flujos de trabajo recurrentes operen sin intervención manual constante.
En cuanto a su comercialización, Letaido está disponible desde 99 USD al mes. Este precio incluye un espacio de trabajo con usuarios ilimitados, créditos de IA y acceso a distintos modelos. La suscripción a Ahrefs se mantiene independiente y es necesaria para conectar Letaido con los datos de la plataforma.