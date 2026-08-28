¿Necesitas antivirus en Mac, PC y celular? La razón por la que debes usarlos hoy

Durante los últimos años, los antivirus han ido perdiendo presencia en el mundo general de los usuarios de dispositivos, primero porque para algunos es un gasto innecesario, para otros porque son usuarios de algún dispositivo de Apple y piensan que no pueden ser atacados, pero también existen aquellos que no le encuentran utilidad a este tipo de software.

Hoy en día, la ciberseguridad ha cambiado de forma drástica y los ataques ya no están dirigidos solo a hacer obsoleto un dispositivo, sino a obtener información de los usuarios mediante sus mensajes, agendas, aplicaciones o, incluso encendiendo la cámara y el micrófono cuando ellos no lo saben. Esto se traduce en datos filtrados a la dark web o en robos a cuentas bancarias. Es en esos momentos cuando un antivirus entra en funcionamiento.

Las opciones en el mercado son variadas y, a diferencia del pasado, ya no es necesario comprar una licencia por dispositivo, sino que existen paquetes que te ayudan con una suscripción a cubrir desde tu computadora, teléfono y hasta Smart TV.

Windows: La superficie de ataque más grande

Windows sigue siendo el sistema operativo más utilizado a nivel global en computadoras de escritorio y portátiles, pero también es de los más atacados no solo por el número sino también por el amplio conocimiento que existe sobre él encontrando grietas.

Por ahora, la amenaza del Ransomware, el secuestro de datos, se ha convertido en el principal foco de atención para la ciberseguridad. En el pasado, el riesgo de que tu computadora quedara inactiva era el mayor de todos, pero el robo de información y la posibilidad de usar tu identidad en otros lados ha ido creciendo. Es en estos momentos cuando un antivirus resulta crítico.

¿Las Mac o dispositivos de Apple necesitan antivirus?

La respuesta sencilla es sí. Pensar que las computadoras Mac no se infectan es un error del pasado, especialmente con publicidad invasiva que hace más lento el sistema además de los famosos troyanos que pueden llegar en aplicaciones, incluso en aquellas avaladas dentro de la App Store.

Por qué los Android y iPhone necesitan un antivirus

El hecho de que los smartphones se hayan vuelto el principal dispositivo electrónico en nuestras vidas requiere una mayor seguridad. Ahí cargamos con información del trabajo que podría ser sensible, también con el acceso a las cuentas bancarias. Los hackers pueden acceder a ellas en un descuido, tanto al visitar sitios web o a través de redes WiFi.