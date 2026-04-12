Revelan detalles del programa que llevó a Yuri Gagarin al espacio hace 65 años

Hace 65 años, el piloto y cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio. Sin embargo, su misión estuvo llena de misterio por la competencia con Estados Unidos.

El cosmonauta y piloto salió del planeta el 12 de abril de 1961 y completó una órbita de la Tierra, en un vuelo que duró 108 minutos.

Entre las peculiaridades de su misión a bordo de la cápsula Vostok I, destaca el uso de un casco patriótico.

El programa soviético decidió colocar la inscripción que decía CCCP (URSS) en el casco, tan sólo 20 minutos antes del vuelo.

De último momento, las autoridades espaciales pensaron que al volver a la Tierra podían confundir al cosmonauta con un espía extranjero, por lo que su vida podía correr peligro.

Precisamente un año antes en el territorio soviético habían derribado un avión de reconocimiento estadunidense pilotado por Francis Gary Powers, que llevaba un casco similar”, recordó la embajada de Rusia en México.

Guerra fría y carrera espacial

Esta operación también dejó claras las tensiones del mundo bipolar.

Semanas antes del hito de Gagarin, los rusos enviaron una nave con un maniquí.

Ahí, había un magnetófono que transmitía a la tierra grabaciones de recetas culinarias y canciones corales.

Se hizo específicamente para confundir a los estadunidenses, quienes seguían el vuelo.

Tras eso, según el Kremlin, tiempo trataron sin éxito buscar algún mensaje cifrado.

El cosmonauta se reunió con líderes mundiales tras la misión Tomada de X

En el trayecto de reingreso a la Tierra, Gagarin creyó que moriría por la causa espacial y pronunció la frase “estoy ardiendo. Adiós, camaradas”.

Gagarin, quien medía 157 centímetros, no sabía que lo que observaba era una nube de plasma que envolvió la Vostok 1 durante su ingreso al planeta, y que aún iba camino de regresar a salvo con el récord.

Quizás el estilo cósmico de Gagarin incluía un poco de pesimismo.

Antes de salir al espacio hace 65 años, Yuri le escribió a su esposa una carta que decía: “Si algo ocurre, te pido que el pesar no te derrote”.