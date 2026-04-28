Elifilia, la parafilia relacionada con la excitación a través de los tejidos

La sexualidad humana es amplia y diversa, y dentro de ese espectro existen las llamadas parafilias, que son patrones de excitación ligados a estímulos que van más allá del contacto sexual tradicional. Algunas de ellas son poco conocidas y suelen generar curiosidad o debate.

La elifilia se considera parte de las llamadas parafilias sensoriales, su término se utiliza para describir la excitación sexual asociada a la textura de distintos tejidos. En este caso, el estímulo no solo proviene de la interacción física con otra persona, sino del contacto con materiales que pueden resultar placenteros al tacto para quien experimenta esta sensibilidad.

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En el caso de la elifilia, el enfoque está en la sensibilidad hacia las telas o superficies, lo que puede generar una respuesta de excitación en algunas personas al manipularlas o sentirlas, que por sus texturas, resultan suaves o agradables al tacto, como la seda, el satén, el terciopelo o el raso.

En estos casos, la estimulación táctil cobra un papel central, ya sea a través de prendas de vestir, sábanas u otros objetos textiles que intensifican la sensación en la piel.

Para algunas personas, el atractivo radica en la suavidad, la temperatura o incluso el sonido que producen ciertos tejidos al moverse.

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Aunque no es de las parafilias más conocidas, este tipo de conceptos ha sido mencionado en distintos espacios culturales y de entretenimiento, donde se exploran diversas formas de sexualidad humana fuera de lo convencional.

Las parafilias, en general, abarcan una amplia variedad de comportamientos y gustos sexuales. Algunas están relacionadas con sonidos, otras con situaciones específicas o estímulos sensoriales particulares.

Es importante aclarar que este tipo de preferencias no representan un problema por sí mismas. Solo se consideran un trastorno cuando comienzan a interferir con la vida diaria, generan un malestar significativo o involucran situaciones sin consentimiento.

En otros casos, puede entenderse como una variación más dentro de las formas en que las personas experimentan el placer a través de los sentidos.

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