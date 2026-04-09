Menos pantallas, más conexión: así puedes criar a tus hijos sin celular
¿Celular para entretenerlos? Puede no ser la mejor opción. Aquí te explicamos por qué y qué hacer en su lugar.
Si eres mamá o papá y estás buscando que tus hijos crezcan lejos de las pantallas, no estás solo. Cada vez más familias optan por una crianza sin celulares, tablets o televisión, especialmente en los primeros años de vida.
Aquí te contamos qué dicen los expertos, cómo afectan las pantallas a los niños y qué puedes hacer para reducir su uso.
¿Por qué los niños no deben ver pantallas?
De acuerdo con la UNICEF, diversos neurocientíficos han estudiado el impacto de la tecnología en bebés y niños pequeños, y coinciden en algo clave:
El aprendizaje en los primeros años ocurre principalmente a través de la interacción humana, no de una pantalla.
El organismo señala que, para que el cerebro se desarrolle correctamente, necesita estímulos del mundo real: contacto, lenguaje, juego y vínculo con otras personas.
Aunque muchas veces se usan dispositivos para entretenerlos o calmarlos, esto puede interferir en su desarrollo natural.
¿Cómo afecta el uso de celulares y pantallas en niños?
Según la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria, el uso excesivo de pantallas en la infancia puede tener consecuencias importantes en distintas áreas:
Desarrollo cognitivo
- Problemas de atención
- Mayor impulsividad
Salud física
- Problemas visuales
- Alteraciones del sueño
- Trastornos alimentarios
Lenguaje
- Retraso en la adquisición del lenguaje
- Menor comprensión verbal
Salud emocional
- Aislamiento social
- Menor interacción con su entorno
En pocas palabras: menos interacción real puede traducirse en menos aprendizaje significativo.
¿Cómo hacer una crianza sin pantallas?
Sabemos que no es fácil. Las pantallas están en todos lados, pero sí es posible reducir su uso con pequeños cambios diarios. Estas recomendaciones pueden ayudarte:
Cuando se toman fotografías o vídeos
- Evita mostrarles constantemente las imágenes en el celular.
- Mejor imprime fotos y mírenlas juntos.
- Reduce el brillo y color de las pantallas si están cerca.
Al escuchar música
- Prioriza la interacción contigo, no con el dispositivo.
- Canta, baila y juega con ellos.
- Usa aparatos tradicionales (radio, bocinas).
- Mantén el celular fuera de vista.
En las comidas
- Convierte la comida en un momento de aprendizaje.
- Permite que exploren sabores y texturas.
- Fomenta la conversación.
- Evita usar el celular frente a ellos.
¿Cuáles son las recomendaciones para el uso de pantallas en los niños?
En caso de que decidas permitir el uso de dispositivos, la UNICEF recomienda:
- Que siempre haya supervisión de un adulto
- Establecer horarios y límites claros
- Evitar que las pantallas sustituyan la convivencia
- Enseñarles a pedir ayuda si algo en internet les incomoda o asusta
Además, destacan que en la primera infancia, el entorno familiar ofrece más beneficios que cualquier contenido digital.
Optar por una crianza sin pantallas puede parecer complicado, pero no se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo consciente.
Reducir su uso, fomentar el juego, la conversación y la conexión emocional puede marcar una gran diferencia en el desarrollo de tus hijos.
Si tienes dudas, lo mejor siempre será acercarte con especialistas que puedan orientarte según la edad y necesidades de tu familia.