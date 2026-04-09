Menos pantallas, más conexión: así puedes criar a tus hijos sin celular

Si eres mamá o papá y estás buscando que tus hijos crezcan lejos de las pantallas, no estás solo. Cada vez más familias optan por una crianza sin celulares, tablets o televisión, especialmente en los primeros años de vida.

Aquí te contamos qué dicen los expertos, cómo afectan las pantallas a los niños y qué puedes hacer para reducir su uso.

¿Por qué los niños no deben ver pantallas?

De acuerdo con la UNICEF, diversos neurocientíficos han estudiado el impacto de la tecnología en bebés y niños pequeños, y coinciden en algo clave:

El aprendizaje en los primeros años ocurre principalmente a través de la interacción humana, no de una pantalla.

El organismo señala que, para que el cerebro se desarrolle correctamente, necesita estímulos del mundo real: contacto, lenguaje, juego y vínculo con otras personas.

Aunque muchas veces se usan dispositivos para entretenerlos o calmarlos, esto puede interferir en su desarrollo natural.

Crianza sin pantallas, guía para sobrevivir a cada etapa Foto: Canva

¿Cómo afecta el uso de celulares y pantallas en niños?

Según la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria, el uso excesivo de pantallas en la infancia puede tener consecuencias importantes en distintas áreas:

Desarrollo cognitivo

Problemas de atención

Problemas de atención Mayor impulsividad

Salud física

Problemas visuales

Problemas visuales Alteraciones del sueño

Trastornos alimentarios

Lenguaje

Retraso en la adquisición del lenguaje

Retraso en la adquisición del lenguaje Menor comprensión verbal

Salud emocional

Aislamiento social

Aislamiento social Menor interacción con su entorno

En pocas palabras: menos interacción real puede traducirse en menos aprendizaje significativo.

Crianza sin pantallas, guía para sobrevivir a cada etapa Foto: Canva

¿Cómo hacer una crianza sin pantallas?

Sabemos que no es fácil. Las pantallas están en todos lados, pero sí es posible reducir su uso con pequeños cambios diarios. Estas recomendaciones pueden ayudarte:

Cuando se toman fotografías o vídeos

Evita mostrarles constantemente las imágenes en el celular.

Evita mostrarles constantemente las imágenes en el celular. Mejor imprime fotos y mírenlas juntos.

Reduce el brillo y color de las pantallas si están cerca.

Al escuchar música

Prioriza la interacción contigo, no con el dispositivo.

Prioriza la interacción contigo, no con el dispositivo. Canta, baila y juega con ellos.

Usa aparatos tradicionales (radio, bocinas).

Mantén el celular fuera de vista.

En las comidas

Convierte la comida en un momento de aprendizaje.

Convierte la comida en un momento de aprendizaje. Permite que exploren sabores y texturas.

Fomenta la conversación.

Evita usar el celular frente a ellos.

Crianza sin pantallas, guía para sobrevivir a cada etapa Foto: Canva

¿Cuáles son las recomendaciones para el uso de pantallas en los niños?

En caso de que decidas permitir el uso de dispositivos, la UNICEF recomienda:

Que siempre haya supervisión de un adulto Establecer horarios y límites claros Evitar que las pantallas sustituyan la convivencia Enseñarles a pedir ayuda si algo en internet les incomoda o asusta

Además, destacan que en la primera infancia, el entorno familiar ofrece más beneficios que cualquier contenido digital.

Optar por una crianza sin pantallas puede parecer complicado, pero no se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo consciente.

Reducir su uso, fomentar el juego, la conversación y la conexión emocional puede marcar una gran diferencia en el desarrollo de tus hijos.

Crianza sin pantallas, guía para sobrevivir a cada etapa Foto: Canva

Si tienes dudas, lo mejor siempre será acercarte con especialistas que puedan orientarte según la edad y necesidades de tu familia.