El dengue es una enfermedad viral que se transmite principalmente por la picadura de mosquitos del género Aedes. Aunque muchas personas presentan síntomas leves o incluso no manifiestan señales de la infección, en algunos casos la enfermedad puede evolucionar hacia complicaciones graves.

Además, haber tenido dengue una vez no significa que una persona quede protegida de por vida contra el virus. Una nueva infección puede ocurrir por otro serotipo y requiere especial atención, ya que las infecciones posteriores se relacionan con un mayor riesgo de desarrollar dengue grave.

¿La segunda vez que da dengue es más peligrosa? Canva

¿La segunda vez que da dengue es más peligrosa?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las personas que contraen dengue por segunda vez tienen un mayor riesgo de desarrollar una forma grave de la enfermedad. Este riesgo se relaciona, en particular, con infecciones posteriores causadas por un serotipo diferente al de la primera infección.

La OMS explica que existen cuatro serotipos del virus del dengue: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4. Después de una infección, el organismo desarrolla una inmunidad duradera frente al serotipo que causó el primer contagio. Sin embargo, esa protección no evita una nueva infección por otro serotipo.

Por ello, una segunda infección no debe interpretarse como una sentencia de gravedad, pero sí como una situación que requiere mayor vigilancia sobre la evolución de los síntomas.

La OMS advierte que la fase crítica puede aparecer entre tres y siete días después del inicio de los primeros síntomas. Un aspecto que puede confundir a los pacientes es que la fiebre disminuya justo cuando comienza esta etapa. Por esa razón, que la temperatura baje no significa necesariamente que la persona ya se recuperó.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) también señalan que el dengue grave puede avanzar en cuestión de horas y constituye una emergencia médica.

¿La segunda vez que da dengue es más peligrosa?

¿Por qué una segunda infección por dengue puede ser más grave?

La respuesta está relacionada con los cuatro serotipos del virus. Una persona que supera una infección desarrolla protección de larga duración contra el serotipo responsable de ese episodio, pero puede enfermar de nuevo si entra en contacto con otro.

Esto significa que haber tenido dengue anteriormente no equivale a contar con inmunidad completa contra todas las variantes del virus.

La OMS ha documentado que algunas formas graves de la enfermedad se relacionan con infecciones posteriores provocadas por otro serotipo. La respuesta inmunitaria generada durante el primer contagio puede influir en la evolución de una infección posterior, por lo que el antecedente de dengue es un elemento importante para los profesionales de la salud.

Además, la circulación de los cuatro serotipos mantiene la posibilidad de nuevas infecciones. En una de sus actualizaciones, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que durante 2025 circularon los cuatro serotipos en las Américas. La organización destacó que esta situación mantiene el riesgo de brotes y de formas graves de la enfermedad.

Por ello, una persona que ya tuvo dengue no debe asumir que una nueva fiebre corresponde a una infección común o que el segundo episodio será idéntico al primero.

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Estos son los síntomas de dengue grave que no debes ignorar

El dengue puede comenzar con fiebre y síntomas como dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos o sarpullido. De acuerdo con la OMS, las manifestaciones suelen aparecer entre cuatro y 10 días después de la infección y pueden durar entre dos y siete días.

El periodo que requiere especial atención ocurre cuando la fiebre comienza a desaparecer. La OMS advierte que durante esta etapa pueden aparecer señales que indican una posible evolución hacia dengue grave.

Entre los principales signos de alarma se encuentran:

Dolor abdominal intenso o sensibilidad en el abdomen

Vómitos persistentes

Sangrado de encías o nariz

Sangre en el vómito o las heces

Respiración acelerada

Cansancio intenso, inquietud o irritabilidad

Sed intensa

Piel pálida y fría

Los CDC mencionan que los signos de alarma suelen comenzar entre 24 y 48 horas después de que desaparece la fiebre.

Esta etapa resulta especialmente importante porque el dengue grave puede provocar choque, hemorragias internas y daño grave en distintos órganos. Los CDC señalan que alrededor de una de cada 20 personas que enferman de dengue desarrolla dengue grave.

Ante cualquiera de estos signos, es necesario acudir de inmediato a un servicio médico.

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¿Cuántas veces puede dar dengue una persona?

Una persona puede tener dengue más de una vez debido a que existen cuatro serotipos del virus. La infección por uno de ellos proporciona protección de larga duración contra ese mismo serotipo, pero no impide que posteriormente ocurra una infección con otro.

Por esta razón, haber padecido dengue anteriormente no significa que una persona ya no pueda volver a enfermar.

La OPS ha señalado que las infecciones posteriores causadas por otros serotipos pueden incrementar el riesgo de dengue grave.

La posibilidad de una segunda infección también hace necesario mantener las medidas de prevención después de superar la enfermedad. Evitar las picaduras de mosquitos y eliminar los lugares donde estos pueden reproducirse son acciones fundamentales para disminuir la transmisión.

La situación epidemiológica también requiere atención. La OPS informó que en 2025 se notificaron más de 4.4 millones de casos sospechosos de dengue en las Américas, con más de 1.6 millones de casos confirmados y 8 mil 966 casos clasificados como dengue grave. Para 2026, hasta finales de enero, se habían registrado más de 122 mil casos en la región.

Estas cifras muestran que el dengue continúa como un problema relevante de salud pública en las Américas.

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¿Qué hacer si ya tuviste dengue y vuelves a presentar síntomas?

Si una persona que ya tuvo dengue vuelve a presentar fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas, vómitos o sarpullido, debe acudir a valoración médica y mencionar que tuvo una infección previa.

El diagnóstico puede apoyarse en pruebas de laboratorio. Los CDC explican que un análisis de sangre es la única manera de confirmar el diagnóstico, aunque el personal médico puede iniciar el manejo con base en los síntomas y la valoración clínica.

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No existe un tratamiento antiviral específico contra el dengue. La atención se concentra en vigilar la evolución de la enfermedad, mantener una hidratación adecuada y controlar los síntomas de acuerdo con las indicaciones médicas.

La OMS recomienda utilizar paracetamol para controlar la fiebre y los dolores, mientras que desaconseja medicamentos como aspirina e ibuprofeno porque pueden aumentar el riesgo de sangrado.

También es importante no confiarse cuando la fiebre desaparece. Los signos de alarma pueden aparecer precisamente durante las horas posteriores a la disminución de la temperatura. Los CDC recomiendan vigilar especialmente este periodo y buscar atención médica inmediata ante cualquier señal de alarma.

Si aparecen dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado, sangre en el vómito o las heces, cansancio extremo, inquietud o dificultad para respirar, se requiere atención médica inmediata.

La evidencia de la OMS indica que una segunda infección aumenta el riesgo de desarrollar dengue grave, especialmente cuando interviene un serotipo diferente al de la primera infección. Sin embargo, esto no significa que todas las personas que vuelven a enfermar presentarán complicaciones.

La diferencia está en la vigilancia. Reconocer los signos de alarma, informar al personal médico sobre una infección previa y buscar atención oportuna permite actuar ante una posible evolución hacia dengue grave.