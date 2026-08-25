Salud Casa por Casa realiza 24.8 millones de visitas médicas domiciliaras y gratuitas

El programa de salud pública Salud Casa por Casa acumula un histórico de 24.8 millones de consultas médicas domiciliarias y gratuitas dirigidas a adultos mayores y personas con discapacidad para vigilar activamente su estado de salud. En la presentación del avance nacional de la estrategia durante la conferencia "Las mañaneras del pueblo", la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, detalló que de la cifra total de consultas realizadas desde junio de 2025 a la fecha, 12 millones 270 mil corresponden a la primera visita, 7 millones 747 mil a la segunda y 4 millones 807 mil a la tercera. Además, la titular confirmó la aplicación de más de 17.1 millones de pruebas de laboratorio preventivas para la detección de glucosa, colesterol y triglicéridos.

En el balance presentado en Palacio Nacional ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria detalló que 20 mil servidores de la salud forman parte directa del protocolo operativo del programa. El personal realiza el expediente clínico electrónico de los pacientes, una valoración integral, detección, promoción y prevención, así como la clasificación de riesgos e identificación de necesidades de referencia. Ramírez destacó que mediante este despliegue se ha canalizado y atendido a 818 mil 869 personas con sospecha o descontrol de hipertensión arterial y diabetes en unidades del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Pemex.

Como mecanismo de respaldo y atención inmediata, el Centro de Atención Telefónica de Salud para el Bienestar ha procesado 44 mil 495 llamadas operadas por un equipo de 100 médicos para la coordinación de urgencias. Los servidores públicos despliegan sus labores debidamente uniformados, con maletines equipados e identificación provista de código QR para garantizar la seguridad del paciente. Al respecto, la titular de Bienestar puntualizó que esta iniciativa constituye el programa de prevención en salud más importante del mundo.