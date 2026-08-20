Despuntan trasplantes de órganos duales en nuestro país

El trasplante de dos órganos humanos a un sólo receptor, como es el caso de riñón-páncreas, hígado riñón o corazón-riñón, es uno de los procedimientos que resurgió en nuestro país con éxito, ya que la dualidad de páncreas-riñón no se hacía desde el año 2014 y ahora se vuelve a impulsar para los pacientes que lo requieran.

Así lo informó en exclusiva para Excélsior la directora general del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), Rosa Erro Aboytia, quien señaló que gracias al fortalecimiento de la institución, tan sólo de 2025 la fecha, se han realizado tres trasplantes de riñón-páncreas y uno más de páncreas-hígado.

En promedio en nuestro país se realizan entre seis mil y siete mil trasplantes anuales, en el 2024 se hicieron seis mil 300, en 2025 fueron seis mil 500 (casi 200 más) y en este 2026 hay una tendencia positiva de casi cuatro mil trasplantes ya realizados.

“Esto sin duda es una muestra del fortalecimiento del sistema, de la capacidad que hay en México y de todo el talento profesional de los médicos que se dedican a hacer este tipo de procedimientos, porque no sólo es hacerlos, la evolución de sus pacientes va muy bien, pero nada de esto sería posible sin la generosidad de las personas porque al decir sí a la donación, les da oportunidad a estas personas de seguir viviendo”, explicó.

El Periódico de la Vida Nacional tuvo la oportunidad de conocer tres historias de éxito: la de José Alfredo, Marcelino y Natalia. En el caso de José Alfredo Conde, de 69 años, le trasplantaron un corazón desde 2003 por un cansancio con dolor en la boca del estómago. Le diagnosticaron gastritis las primeras veces pero finalmente le informaron que su corazón estaba muy deteriorado.

José Alfredo ve esta intervención como un regalo de la vida porque la esperanza para el futuro tampoco era tan alentadora en ese entonces. “Vive al principio uno con miedo porque en esa época hablaban de una esperanza de vida de cinco años, después de 10 y ahora creo que son 12 años; es mejor no preocuparse y cuidarse pues yo ya cumplí 23 años y algún día pensé que no conocería nietos y ahora tengo cinco”, relató.

La doctora Erro menciona que hay órganos que se pueden donar en vida o de personas fallecidas, sin embargo, en cualquiera de los dos métodos lo que se regala es vida. “Puede ser el corazón, el pulmón, páncreas, intestino, hígado y riñones, pero también los tejidos, y dentro de los tejidos son la córnea, la piel, huesos, tendones, todo el tejido músculo-esquelético y el amnios, que es lo que rodea al bebé cuando va a nacer”, subrayó.

Marcelino Tepichín, con 64 años, recibió trasplante de hígado, y reconoció que al principio al conocer la noticia de su padecimiento se sintió solo y desahuciado, sin embargo lo que le dio la entereza fue el profesionalismo de los doctores y personal médico. “No tengo idea de nada sobre el pasado de mi hígado, no sé de dónde, sé que vino volando, pero sé que el Cenatra está tatuado en mi hígado, estoy seguro que en las radiografías que me han sacado, pues ya casi cumplo un año de ser trasplantado, salen muchas cosas para bien pero estoy seguro que el Cenatra y la familia que dijo que sí, están tatuados en mi hígado”, sostuvo.

La directora del organismo dependiente de la Secretaría de Salud federal (SSA), destacó la relevancia de la Red Nacional de Traslado de Órganos, de reciente creación, para poder movilizar a tiempo los órganos que necesita el paciente en la República Mexicana. “Tenemos una alianza con dependencias que tienen vehículos terrestres y aéreos, con las 32 entidades federativas, aerolíneas comerciales, helicópteros de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México y Estado de México, además de las unidades terrestres de la Subsecretaría de Tránsito, porque tú sabes que un viernes con tráfico aquí (CDMX) a las 2 de la tarde con lluvia del aeropuerto al Instituto de Nutrición puedes hacer hasta3-4 horas”, expuso Erro.

Agregó que también existe la Ola Verde, estrategia que consiste en que al llegar un órgano al aeropuerto, una ambulancia que va adelante de otra ambulancia que trae el órgano abriéndole paso y sincronizando los semáforos en color verde.

Y también conocimos la lucha de la pequeña Natalia Rojas, de casi tres años de edad, y quien fue trasplantada de hígado hace cuatro meses por parte de su papá. Mientras que Alma Leticia Villavicencio, su mamá, dijo que “la vida nos cambió drásticamente, nosotros estábamos muertos en vida, siempre con ese dolor, viéndola y pensándola con ella en el futuro, y ahora su papá y yo estamos valorando la vida, felices, disfrutando y agradecidos con Dios, además de los médicos que intervinieron en la cirugía”, refirió agradecida.

La especialista Erro Aboytia advirtió a la población en general hacer caso omiso y poner atención para identificar mitos que aparecen en las redes sociales que resultan ser fakes, y únicamente logran desinformar y alarmar a la gente. Recomendó consultar el sitio web de la Secretaría de Salud o directamente en los canales de comunicación del Centro Nacional de Trasplantes.