Sector Salud cambia estrategia para enfrentar “coctel” del síndrome cardio-renal metabólico

En el país el llamado fenómeno del síndrome cardio-renal-metabólico; compuesto por padecimientos como la hipertensión arterial; diabetes mellitus y enfermedad crónica renal, se ha convertido en un “cóctel” letal y es el responsable de cuatro de cada 10 defunciones.

Además, este fenómeno metabólico ha provocado que el promedio de vida al nacer se mantenga estancado, desde hace más de dos décadas, en los 75 años de edad, reconocieron autoridades del sector Salud.

Para atender y sobretodo, prevenir su aparición, el secretario de Salud, David Kershenobich anunció la migración del sistema de atención a estos padecimientos.

Destacó que de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Sañud 2022 más de 21.3 millones de mexicanos viven con hipertensión arterial, 14.4 millones con diabetes mellitus y 9.2 millones con enfermedad renal crónica.

Se trata de una suma de padecimientos metabólicos que, al presentarse de manera conjunta, eleva el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardiaca y daño irreversible en los riñones, dijo.

Antes está realidad, el secretario detalló que uno de los cambios centrales será transformar el primer nivel de atención.

La consulta ya no deberá limitarse a atender la molestia que llevó al paciente a la unidad médica. Se buscará identificar factores de riesgo antes de que aparezcan las complicaciones.

Para ello, se medirá peso, talla y presión arterial en cada consulta, además de realizar análisis de sangre y orina al menos una vez al año.

La medición de glucosa también lo deberá realizarse de manera periódica, principalmente entre quienes tienen antecedentes familiares de diabetes.

“Es importante que la población se mida la presión arterial, por lo menos una vez al año”, señaló Kershenobich.

El cambio también alcanzará los medicamentos; la Metmorfina, que durante años,ha sido uno de los principales fármacos para controlar la diabetes, dejará de recetarse como única solución y se incorporarán tratamientos más avanzados, disponibles en el mercado.

“Un diabético por años se trataba únicamente con metformina como uno de los medicamentos más importantes. Pero ahora tenemos avances científicos que cambian el manejo de esta enfermedad”, explicó Kershenobich.

Entre los tratamientos mencionados se encuentra la semaglutida, para mejorar el control de la glucosa y favorecer la reducción de peso; estatinas, para el control de las grasas en la sangre, y dapagliflozina, que también contribuye a proteger la función renal.

En hipertensión habrá pacientes que requieran uno, dos o hasta tres medicamentos, pero se buscará facilitar el tratamiento mediante combinaciones disponibles en una sola cápsula o comprimido.

El reto: prevenir antes de enfermar

La estrategia también contempla reducir los factores de riesgo desde la vida cotidiana. El llamado es a consumir menos sal, menos azúcar y menos grasas, además de mantenerse físicamente activos.

El secretario de Salud de explicó que el país debe dejar de actuar únicamente cuando la enfermedad ya está avanzada y comenzar a intervenir antes de que aparezcan las complicaciones, o deriven en fallecimientos.

“El deterioro cardiovascular puede afectar los riñones y, a su vez, la enfermedad renal aumenta el riesgo de complicaciones cardiacas”, que junto con la la diabetes y la insuficiencia renal, son las principales causa de muerte en México.

“Cuatro de cada 10 defunciones en el año son por estas tres enfermedades. Eso habla del impacto que tienen estas enfermedades y estas alteraciones metabólicas”, advirtió.

Los nuevos protocolos deberán implementarse en todas las instituciones públicas de salud, entre ellas el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS-Bienestar, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Petróleos Mexicanos.

Las instituciones tendrán un plazo de 90 días, que comenzaron a correr desde el 30 de julio, día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, finalizó la secretaria del Consejo de Salubridad General, Patricia Clark.