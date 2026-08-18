Informa Batres que el ISSSTE registra avance superior al 59% en metas de cirugías y consultas para 2026

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) alcanzó un avance del 60 por ciento en su meta anual de intervenciones quirúrgicas y del 59 por ciento en consultas médicas durante el periodo de enero a julio de 2026.

En el marco de la conferencia matutina “La mañanera del pueblo”, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director general del organismo, Martí Batres Guadarrama, detalló que estos porcentajes forman parte de un plan institucional que contempla alcanzar 344 mil 366 cirugías y 26 millones 732 mil consultas al cierre del año, cifras que representan un incremento del 10 por ciento respecto a los objetivos programados en 2025.

Durante su intervención junto a integrantes del Gabinete de Salud, Batres Guadarrama explicó que en los primeros siete meses del año se realizaron 200 mil 341 procedimientos quirúrgicos, frente a los 173 mil 243 efectuados en el mismo lapso de 2025 y los 154 mil 186 de 2024, registrando un alza interanual del 14 por ciento. Respecto a la atención ambulatoria, el funcionario precisó que se brindaron 15 millones 289 mil consultas de primer nivel y especialidad, superando los 13 millones 916 mil servicios otorgados en el mismo periodo del año previo y los 12 millones 960 mil contabilizados en 2024, lo que equivale a un crecimiento del 10 por ciento.

“Eso quiere decir que vamos a cumplir con las metas que nos propusimos y que estamos aumentando el número de consultas de manera sistemática y aún más el de cirugías, lo cual nos permite disminuir tiempos de espera para los pacientes y derechohabientes en el ISSSTE”, destacó el director general al exponer el balance operativo.

Asimismo, subrayó la evolución constante de la productividad hospitalaria al recordar que entre el periodo enero-julio de 2024 y el de 2025 se sumaron cerca de un millón de consultas adicionales, mientras que para el mismo tramo de 2026 el incremento acumuló un millón 400 mil atenciones más.

El titular del instituto resaltó que esta tendencia al alza dio inicio desde el comienzo de la actual administración.

En 2024 se realizaron 279 mil 130 cirugías y 22 millones 536 mil consultas, mientras que en 2025 se superaron los objetivos iniciales al registrar 308 mil 579 intervenciones (con un aumento del 10.6 por ciento) y 24 millones 291 mil consultas (un 8 por ciento más). De esta manera, el organismo busca consolidar la eficiencia operativa en sus unidades médicas a nivel nacional.