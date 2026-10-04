Realiza ISSSTE jornada de cirugía robótica oncológica en Saltillo

El Hospital General del ISSSTE en Saltillo, Coahuila, realizó una jornada de cirugía robótica oncológica con el sistema Da Vinci, en la que fueron intervenidos 13 pacientes con distintos tipos de cáncer y padecimientos tumorales.

Durante la jornada, desarrollada en el segundo semestre de 2026, participaron especialistas de las áreas de cirugía oncológica, urología y ginecología. Los pacientes fueron dados de alta y continuaron su recuperación en sus domicilios.

Desde la incorporación del robot Da Vinci al Hospital General de Saltillo, en octubre de 2025, se han realizado 170 cirugías robóticas de una meta de 200 procedimientos, lo que representa un avance de 85 por ciento.

El cirujano oncólogo Miguel Arnoldo Farías Alarcón explicó que la incorporación de esta tecnología permite acercar procedimientos especializados a pacientes de Coahuila y otras regiones del país, particularmente en casos oncológicos.

Durante la jornada se atendieron cuatro casos de cáncer de colon en pacientes de entre 53 y 81 años, mediante procedimientos como hemicolectomías y reconstrucciones intestinales. También fueron intervenidas cuatro pacientes de entre 40 y 52 años con tumores uterinos e hiperplasia atípica y endometrial.

En el área de urología, tres pacientes de entre 58 y 77 años con cáncer de próstata fueron sometidos a prostatectomías radicales. Asimismo, una paciente de 68 años con una tumoración en la cabeza del páncreas fue intervenida mediante un procedimiento de Whipple.

Finalmente, un paciente de 69 años con cáncer de riñón fue sometido a una nefrectomía radical, procedimiento utilizado cuando no es posible conservar el órgano afectado.

Farías Alarcón destacó que, de acuerdo con las características de cada procedimiento y paciente, la cirugía robótica puede contribuir a una recuperación más rápida, menor dolor y sangrado, así como a una estancia hospitalaria más corta.

“Llevamos 170 cirugías de 200, meta planteada desde que llegó el robot Da Vinci a Saltillo en octubre de 2025; tenemos un 85 por ciento de avance”, señaló el especialista.

El también subdelegado médico del ISSSTE en Coahuila resaltó la importancia de descentralizar este tipo de procedimientos para ampliar el acceso a la cirugía robótica y aprovechar la infraestructura y personal especializado disponible en otras entidades.

“Es grato que se realicen estos procedimientos en Coahuila y que ya no estén centralizados”, afirmó.

Con estas acciones, el Hospital General del ISSSTE en Saltillo fortalece su capacidad para ofrecer atención quirúrgica especializada y ampliar el acceso a tecnología médica avanzada para pacientes con padecimientos oncológicos.