¿Quién tiene más riesgo de cáncer de colon? Estas personas deben prestar mayor atención

El cáncer de colon —también llamado cáncer colorrectal— es una de las enfermedades oncológicas más frecuentes en el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se encuentra entre los tres tipos de cáncer con mayor incidencia global.

Aunque durante años se consideró una enfermedad propia de personas mayores, en las últimas décadas su aparición en adultos jóvenes ha aumentado de forma sostenida.

¿Qué personas son más propensas al cáncer de colon? Canva.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de cáncer de colon?

Existen factores que aumentan la probabilidad de desarrollar cáncer de colon. Algunos no se pueden modificar, como la edad o la genética; otros dependen en gran medida del estilo de vida.

1. Edad

La edad sigue siendo el factor más importante. Según la American Cancer Society la mayoría de los casos se diagnostican en personas mayores de 50 años.

Sin embargo, debido al aumento de casos en adultos jóvenes, las guías actuales recomiendan iniciar el tamizaje desde los 45 años en personas con riesgo promedio.

En términos sencillos, esto significa que a partir de esa edad conviene hablar con un médico sobre estudios preventivos, incluso si no hay síntomas.

2. Antecedentes familiares o personales

Tener un familiar de primer grado (padre, madre, hermano o hijo) con cáncer colorrectal o con pólipos avanzados aumenta el riesgo.

Además, existen condiciones hereditarias poco frecuentes pero importantes, como el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar (PAF), que elevan considerablemente la probabilidad de desarrollar la enfermedad a edades tempranas. Estas condiciones requieren seguimiento médico especializado.

Según Mayo Clinic, quienes ya han tenido pólipos o cáncer colorrectal también tienen mayor probabilidad de presentar nuevos tumores.

3. Enfermedad inflamatoria intestinal (EII)

Las personas que viven con colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn tienen mayor riesgo, especialmente cuando la inflamación ha sido prolongada.

Cuando el intestino permanece inflamado durante muchos años, las células del colon pueden sufrir cambios que aumentan la probabilidad de desarrollar cáncer.

4. Haber tenido pólipos o radioterapia abdominal

Los pólipos son crecimientos anormales en el colon que, en algunos casos, pueden transformarse en cáncer con el tiempo. Haber tenido pólipos previamente es un factor de riesgo confirmado.

Asimismo, la radioterapia previa en abdomen o pelvis —utilizada para tratar otros tipos de cáncer— puede incrementar el riesgo años después.

Factores de riesgo que sí puedes cambiar

No todos los riesgos están fuera de nuestro control. Muchos están relacionados con hábitos cotidianos.

Obesidad y sobrepeso

Diversos estudios epidemiológicos muestran que el exceso de peso aumenta el riesgo de cáncer colorrectal. La grasa corporal no solo es un tejido de reserva energética: también produce sustancias inflamatorias y hormonales que pueden influir en el desarrollo tumoral. Mantener un peso saludable reduce este riesgo.

Dieta alta en carnes procesadas y baja en fibra

La OMS, a través de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), ha clasificado las carnes procesadas como carcinógenas para humanos en relación con el cáncer colorrectal.

Un consumo frecuente de carnes procesadas (como embutidos) y carnes rojas en exceso, combinado con una dieta pobre en frutas, verduras y fibra, aumenta el riesgo. Una alimentación rica en alimentos naturales y fibra ayuda a proteger el colon.

Alcohol y tabaco

El consumo de alcohol, incluso en cantidades moderadas, se ha asociado con mayor riesgo de cáncer colorrectal. Fumar también incrementa la probabilidad tanto de pólipos como de cáncer.

Reducir o eliminar estos hábitos tiene beneficios directos en la salud intestinal y general.

Sedentarismo

La falta de actividad física regular está relacionada con mayor riesgo. El ejercicio favorece el tránsito intestinal, reduce la inflamación y mejora el metabolismo.

No se trata de entrenamientos extremos: caminar diariamente, moverse más y evitar largos periodos sentado puede marcar la diferencia.

El aumento en personas menores de 50 años

Uno de los fenómenos que más preocupa a la comunidad médica es el incremento del cáncer colorrectal en adultos jóvenes.

Investigaciones publicadas en revistas como The Lancet Oncology han señalado que las generaciones nacidas a partir de 1980 presentan mayor riesgo que generaciones anteriores a la misma edad. Aunque aún no se comprende del todo la causa, se investigan factores como:

Dietas ultraprocesadas

Cambios en el microbioma intestinal

Aumento del sobrepeso

Sedentarismo

Cabe destacar que ser joven no significa estar exento de riesgo, los síntomas no deben ignorarse.

Señales de alerta que no debes pasar por alto

El cáncer de colon puede desarrollarse sin síntomas en etapas iniciales. Sin embargo, ciertos signos requieren evaluación médica:

Sangre en las heces o sangrado rectal

Cambios persistentes en el ritmo intestinal

Dolor abdominal continuo

Sensación de evacuación incompleta

Pérdida de peso sin explicación

Estudios recientes han mostrado que el sangrado rectal en adultos jóvenes puede ser una señal importante, incluso en ausencia de antecedentes familiares.

Detección temprana

La detección oportuna puede prevenir el cáncer de colon al identificar y remover pólipos antes de que se conviertan en tumores.

¿Cuándo iniciar estudios?

Riesgo promedio: desde los 45 años .

Riesgo elevado: antes de los 45, según indicación médica.

Pruebas disponibles

Pruebas de sangre oculta en heces (como FIT), generalmente anuales.

Colonoscopia, usualmente cada 10 años en riesgo promedio.

Sigmoidoscopia o colonografía virtual, según criterio médico.

La elección depende de factores individuales y disponibilidad médica.

El cáncer de colon es una enfermedad en la que influyen factores como la edad, los antecedentes familiares y ciertas condiciones médicas, así como hábitos relacionados con la alimentación y el estilo de vida.

Las recomendaciones actuales indican iniciar el tamizaje desde los 45 años en personas con riesgo promedio, y antes en quienes presentan factores adicionales, con el objetivo de detectar lesiones en etapas tempranas.