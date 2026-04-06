Obesidad altera el calostro, pero lactancia es insustituible, revela estudio

Considerada por organismos internacionales y expertos como la mejor protección disponible para prevenir infecciones y promover un óptimo desarrollo cognitivo, la leche materna se encuentra bajo investigación, ya que podrían existir factores que intervengan en el desarrollo de los recién nacidos.

De acuerdo con el investigador del Instituto de Biotecnología (IBt), Cuauhtémoc Licona Cassani, la obesidad y el sobrepeso en madres pueden modificar desde el nacimiento el desarrollo digestivo e inmunológico de sus bebés, al alterar la composición de la leche y, con ello, la microbiota intestinal.

El experto explicó que esto se podría explicar con que la leche materna no sólo nutre, sino que también transmite bacterias y señales inmunológicas fundamentales para la salud temprana.

En un estudio clínico realizado junto con la inmunóloga Marion Brunck y su equipo, se analizaron muestras de leche materna y de microbiota intestinal de bebés en tres momentos clave: al nacimiento, al primer mes y al tercer mes de vida, en un hospital de alta especialidad en Nuevo León.

El hallazgo central se detectó en el calostro —la primera leche que recibe el recién nacido—, donde se observó que madres con obesidad o sobrepeso presentan un desbalance en grupos bacterianos esenciales, particularmente en los llamados “primeros colonizadores”.

Estos microorganismos cumplen una función crítica: preparar el intestino del bebé para la llegada de bacterias benéficas que consolidan la microbiota. Cuando su presencia es insuficiente, este proceso se ve interrumpido.

Los resultados apuntan a que estas alteraciones tempranas podrían influir en la salud a largo plazo.

El especialista enfatizó que la lactancia materna sigue siendo insustituible y la mejor opción para los recién nacidos, por lo que recomendó mantenerla de forma exclusiva durante los primeros seis meses, como lo establecen las guías de salud.

Sobre la lactancia materna

El pilar para la salud y el desarrollo

VENTAJAS

Proporciona todos los nutrientes e hidratación necesarios para el crecimiento.

Ayuda a prevenir infecciones respiratorias y gastrointestinales, obesidad, diabetes, leucemia, alergias, cáncer infantil

e incluso covid-19.

Reduce significativamente el riesgo de mortalidad durante el primer año de vida.

Se asocia con un mejor desarrollo cognitivo y un mayor coeficiente intelectual a largo plazo.

Ayuda a la recuperación física tras el parto, disminuye el riesgo de hemorragia y reduce la posibilidad de depresión posparto.

Menor riesgo de padecer cáncer de mama, cáncer de ovario, diabetes tipo II, hipertensión, ataques cardíacos y osteoporosis.

POSIBLES RIESGOS

El sobrepeso en la madre puede alterar la composición del calostro (la primera leche), provocando un desbalance en los “primeros colonizadores” bacterianos del intestino del bebé.

Condiciones metabólicas como la diabetes gestacional pueden alterar mensajes inmunológicos (citocinas), influyendo potencialmente en el riesgo del hijo de desarrollar diabetes u obesidad en la adultez.

Fuentes: Unicef México e informe de investigador Cuauhtémoc Licona Cassani/Foto:Especial

*mcam