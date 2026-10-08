La mastografía es uno de los estudios médicos más importantes para la detección temprana de alteraciones en las mamas y el cuidado de la salud femenina. Sin embargo, en algunos casos el especialista puede solicitar otros procedimientos medicos, entre ellos un ultrasonido después de este examen, ya que ambos estudios tienen objetivos diferentes, pero complementarios.

Lo más importante es saber que tener que realizarse un ultrasonido después de una mastografía no significa automáticamente que exista cáncer de mama. La indicación depende de los resultados de las imágenes, los antecedentes de la paciente y la valoración médica.

¿Por qué algunas mujeres tienen que hacerse ultrasonido después de una mastografía? Canva.

¿Por qué pueden pedir un ultrasonido después de una mastografía?

La mastografía utiliza rayos X para obtener imágenes de las mamas y tiene un papel fundamental en la detección del cáncer de mama. El ultrasonido, por su parte, utiliza ondas sonoras para producir imágenes del interior del tejido mamario.

Por esta diferencia, un médico puede solicitar ambos estudios cuando necesita obtener información adicional sobre alguna zona que aparece en la mastografía.

La Secretaría de Salud señala que un resultado anormal de mastografía no significa que una mujer tenga cáncer. Para interpretar los hallazgos se utiliza la clasificación BI-RADS, que permite determinar si el estudio es normal, muestra cambios benignos, requiere seguimiento o necesita una evaluación adicional.

Por ejemplo, un resultado BI-RADS 0 indica que el estudio no es concluyente y que se requieren imágenes adicionales, como un ultrasonido o nuevas proyecciones de mastografía. En el caso de BI-RADS 3, el especialista también puede establecer un seguimiento a corto plazo y solicitar estudios complementarios cuando lo considere necesario.

La normativa mexicana establece que los estudios de imagen deben solicitarse de acuerdo con la valoración médica y contempla entre las indicaciones del ultrasonido mamario la presencia de mamas densas, la caracterización de un nódulo, una densidad asimétrica, implantes mamarios y algunas lesiones quísticas o sólidas.

Por ello, la solicitud de un ultrasonido después de una mastografía puede formar parte de un proceso de evaluación más detallado y no representa, por sí sola, una señal de cáncer.

¿Por qué algunas mujeres tienen que hacerse ultrasonido después de una mastografía? Canva.

¿Cuándo se indica una ecografía después de una mamografía?

El ultrasonido permite observar determinadas características de una lesión desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, puede ayudar a determinar si una masa tiene contenido líquido o si corresponde a una lesión sólida.

Esta información puede ser útil cuando la mastografía muestra una zona que necesita mayor caracterización.

1. Cuando hay mamas densas

La cantidad de tejido glandular y fibroso puede dificultar la interpretación de una mastografía, ya que algunas alteraciones pequeñas pueden quedar ocultas entre las estructuras de la mama. En determinadas pacientes, el ultrasonido puede aportar imágenes adicionales para analizar con mayor detalle esas zonas.

2. Cuando la mastografía muestra alguna alteración

Si durante la mastografía aparece una zona que requiere mayor precisión, el especialista puede recurrir al ultrasonido. Este examen ayuda a conocer las características de un hallazgo y, por ejemplo, distinguir entre una lesión con contenido líquido y una masa sólida.

Con esta información, el médico puede determinar si basta con vigilar la lesión o si son necesarios otros estudios.

3. Cuando existen cambios o molestias en la mama

La presencia de un bulto, dolor localizado, secreción por el pezón o modificaciones en la piel puede llevar al médico a solicitar un ultrasonido. La prueba permite concentrarse en el área donde se presenta el síntoma y obtener información adicional, incluso cuando la mastografía no muestra una alteración evidente.

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4. Para vigilar lesiones que ya fueron identificadas

Cuando una lesión considerada probablemente benigna necesita seguimiento, el ultrasonido puede utilizarse para observar su evolución mediante estudios periódicos. La frecuencia y el tipo de seguimiento dependerán de las características del hallazgo y de la valoración del especialista.

5. En mujeres jóvenes, embarazadas o durante la lactancia

La edad y las condiciones particulares de cada paciente también influyen en la elección del estudio. En mujeres jóvenes, así como durante el embarazo y la lactancia, el ultrasonido puede tener un papel importante en la evaluación de determinadas alteraciones mamarias.

La elección del método depende del motivo de la consulta, las características de la paciente y la valoración médica.

¿Por qué algunas mujeres tienen que hacerse ultrasonido después de una mastografía? Canva.

¿Ultrasonido después de la mastografía significa que encontraron cáncer?

Es importante señalar que si el médico solicita un ultrasonido después de una mastografía, esto no equivale a recibir un diagnóstico de cáncer.

La Secretaría de Salud señala que un resultado anormal de mastografía no significa que una mujer tenga cáncer. El diagnóstico se confirma mediante una biopsia cuando existe una lesión que requiere este procedimiento.

Incluso cuando una mastografía necesita estudios adicionales, las causas pueden ser diversas. Un resultado BI-RADS 0, por ejemplo, significa que la evaluación está incompleta y que se necesitan imágenes adicionales antes de establecer una clasificación definitiva.

Por otra parte, un hallazgo probablemente benigno también puede requerir seguimiento. En estos casos, el objetivo del ultrasonido o de otros estudios es obtener información suficiente para determinar si la alteración permanece estable o si necesita una evaluación diferente.

El IMSS explica que cuando se detecta alguna anomalía mediante la exploración física o la mastografía, pueden requerirse estudios adicionales y la valoración de médicos especialistas para establecer un diagnóstico. En algunos casos se necesita una biopsia.

Por eso, ante la indicación de un ultrasonido, lo recomendable es no anticipar un diagnóstico antes de conocer el resultado. El estudio adicional forma parte del proceso para aclarar qué se observa en las imágenes.

¿Por qué algunas mujeres tienen que hacerse ultrasonido después de una mastografía? Canva.

¿La mastografía y el ultrasonido de mama se pueden sustituir?

Aunque ambos estudios permiten observar las mamas, no son equivalentes. La mastografía emplea rayos X y tiene un papel central en la detección del cáncer de mama. El ultrasonido utiliza ondas sonoras y puede complementar la información cuando existe una alteración que necesita mayor caracterización.

El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI) explica que el ultrasonido puede utilizarse como prueba adicional a la mamografía en algunas mujeres con mamas densas, aunque todavía no está claro si esta estrategia mejora los resultados de salud en todas las mujeres.

Por eso, no se debe pensar que una prueba reemplaza automáticamente a la otra. La elección depende de la edad, los síntomas, los antecedentes, la densidad mamaria, el resultado de la mastografía y la valoración del especialista.

En México, la Secretaría de Salud recomienda utilizar las herramientas de detección de acuerdo con la edad y las características de cada mujer, mientras que el IMSS destaca la importancia de continuar con las evaluaciones correspondientes y acudir con el personal médico ante cualquier anomalía.

¿Por qué algunas mujeres tienen que hacerse ultrasonido después de una mastografía? Canva.

¿Debo preocuparme si me piden un ultrasonido después de una mastografía?

No necesariamente. El ultrasonido puede solicitarse para aclarar un hallazgo, estudiar una zona con mayor detalle o complementar la información de la mastografía, especialmente cuando existe tejido mamario denso u otra característica que dificulta la interpretación de las imágenes.

Lo importante es conocer el resultado de la mastografía, revisar la clasificación BI-RADS cuando aparezca en el reporte y seguir la indicación del médico. Una solicitud de estudios adicionales no equivale por sí misma a un diagnóstico de cáncer.

La evaluación oportuna también es fundamental. Si además de los resultados de imagen existen cambios como una nueva tumoración, alteraciones en la piel, hundimiento del pezón o secreción anormal, es importante acudir con un profesional de la salud para una valoración.

La mastografía y el ultrasonido pueden trabajar de forma complementaria: mientras una prueba permite detectar determinadas alteraciones, la otra puede aportar información que ayude al especialista a comprender mejor lo que observa.

Por eso, recibir una indicación para realizar un ultrasonido después de una mastografía no debe interpretarse automáticamente como una mala noticia. En muchos casos, se trata de un paso adicional para obtener información más precisa y determinar cuál es la atención que necesita cada paciente.