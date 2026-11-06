¿Te pasa esto en tu periodo? 5 señales de que tu cuerpo te está gritando AUXILIO

Aunque la regla es parte de la vida de millones de mujeres, no todo lo que pasa en el ciclo es normal. Vivir con cólicos insoportables o sangrados excesivos solo porque "así ha sido siempre" es un peligro, ya que puede hacer que pasemos por alto problemas de salud que requieren atención ginecológica.

¿Cuáles son las señales de alerta durante la menstruación?

La doctora Leslie Leyva explica que entre los problemas menstruales más frecuentes se encuentran dos grandes grupos: las mujeres que pasan varios meses sin menstruar y aquellas que tienen sangrados muy abundantes, ciclos demasiado cortos o dolores que interfieren con sus actividades cotidianas.

Cinco síntomas menstruales que no debes normalizar

Estas son cinco señales que conviene identificar y consultar con un especialista.

1. Pasan más de dos meses sin que llegue tu periodo

Aunque el ciclo menstrual no tiene que comenzar exactamente el mismo día de cada mes, pasar más de dos meses consecutivos sin menstruar es una señal que merece atención.

¿Pasas meses sin menstruar o tienes sangrados demasiado abundantes? Estas son algunas señales de que algo podría no estar bien con tu ciclo. Canva

Una de las posibles causas es el síndrome de ovario poliquístico, una condición que no solamente se relaciona con la apariencia de los ovarios en un ultrasonido, sino también con alteraciones hormonales y metabólicas, como la resistencia a la insulina.

De acuerdo con la doctora Leyva, algunas manifestaciones pueden ser el crecimiento de vello en zonas del cuerpo donde habitualmente no aparece en exceso, la presencia de acné y los retrasos menstruales. Por ello, es importante acudir a revisión para conocer qué está provocando la irregularidad.

2. Tu sangrado es tan abundante que necesitas doble protección

Si durante el periodo utilizas simultáneamente tampón y toalla, copa y toalla, o necesitas una protección nocturna incluso durante el día, vale la pena investigar qué está ocurriendo.

La doctora Leslie Leyva explica cuáles son los trastornos menstruales más frecuentes y cuándo es momento de acudir al ginecólogo. Canva

La especialista señala que un sangrado menstrual habitual dura entre cinco y siete días. Aunque los primeros dos o tres suelen ser los más abundantes, la menstruación debe ser llevadera y no provocar manchas constantes ni obligarte a cambiar tu rutina por temor a un accidente.

Entre las posibles causas de un sangrado excesivo se encuentran los miomas, los pólipos y la adenomiosis. También puede estar relacionado con la endometriosis, e incluso algunas de estas condiciones pueden presentarse al mismo tiempo.

3. Expulsas muchos coágulos durante la menstruación

Encontrar coágulos de manera recurrente, especialmente cuando se acompaña de un sangrado muy abundante, es otra señal que no debe ignorarse.

El síndrome de ovario poliquístico, los miomas, la endometriosis y la adenomiosis pueden estar detrás de algunas alteraciones menstruales. Canva

Aunque muchas mujeres consideran que es normal porque han menstruado así desde su primera regla o porque otras mujeres de su familia tienen experiencias similares, la doctora Leyva advierte que acostumbrarse a estos síntomas no significa que sean saludables.

Los coágulos pueden aparecer junto con alteraciones que necesitan una valoración ginecológica. Identificar su causa permite determinar si existe algún problema en el útero o una condición que requiere tratamiento.

4. Tus cólicos te impiden hacer tu vida normal

Tener molestias leves durante la menstruación puede relacionarse con las contracciones naturales del útero. Sin embargo, el dolor intenso que obliga a faltar al trabajo, permanecer acostada, vomitar o incluso desmayarse no debe normalizarse.

Los cólicos que te impiden trabajar, los coágulos frecuentes y los periodos irregulares pueden ser señales de alerta que no debes ignorar. Canva

La especialista enfatiza que el dolor menstrual incapacitante es una señal de alarma. Algunas enfermedades ginecológicas, como la endometriosis y la adenomiosis, pueden estar relacionadas con molestias importantes, por lo que es necesario investigar su origen.

5. Tu menstruación llega cada 15 o 20 días

Un ciclo que comienza con demasiada frecuencia, especialmente si los sangrados son abundantes, también requiere atención. No se trata solamente de contar los días, sino de observar los cambios en la duración, la cantidad de sangre y las molestias que aparecen.

¿Tu regla llega cada 15 o 20 días? Descubre qué cambios en la frecuencia y cantidad del sangrado pueden indicar un problema de salud. Canva

Los ciclos demasiado cortos pueden estar relacionados con distintas alteraciones ginecológicas, por lo que no conviene asumir que se trata únicamente de un desajuste hormonal.

¿Cómo cuidar tu ciclo menstrual?

Además de identificar estas señales, la doctora Leyva recuerda que mantener hábitos saludables puede favorecer el equilibrio hormonal y metabólico.

Dormir lo suficiente, procurar una alimentación equilibrada y realizar actividad física de acuerdo con las posibilidades de cada persona son medidas que pueden ayudar, particularmente en quienes viven con síndrome de ovario poliquístico.

Conocer tu ciclo menstrual es fundamental para cuidar tu salud. Identifica cinco síntomas que podrían indicar que necesitas una valoración ginecológica. Canva

También es importante mantener una higiene menstrual adecuada: cambiar las toallas con regularidad, no dejar un tampón colocado durante todo el día y lavar correctamente la copa o el disco menstrual. La humedad prolongada puede irritar la piel de la vulva y favorecer molestias o infecciones.

Finalmente, acudir al ginecólogo no significa necesariamente someterse a una exploración física desde la primera consulta. También es posible asistir para resolver dudas, conocer qué cambios son esperables durante el ciclo y aprender a reconocer cuándo algo necesita atención.

La regla no tiene por qué convertirse en una experiencia incapacitante. Si identificas alguna de estas señales, consulta con un especialista: las causas pueden ser distintas y el tratamiento adecuado depende de un diagnóstico preciso.